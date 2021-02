Steve Jobs auf Jobsuche: Handschriftliche Bewerbung wird versteigert

Biografisches Zeitdokument wird versteigert

Auch ein legendärer Unternehmensgründer hat einmal klein angefangen. Drei Jahre, bevor Steve Jobs gemeinsam mit Steve Wozniak und Ronald Wayne die Apple Computer Company ins Leben rief, war er auf Jobsuche. Ein Fragebogen, den er für eine Bewerbung ausfüllte, zeugt allerdings nicht von dem in späteren Jahren für den Apple-CEO typischen Engagement und schon gar nicht von seiner Liebe zum optimalen Design.Das biografische Zeitdokument aus dem Jahr 1973 kommt ab 24. Februar beim Online-Auktionshaus Charterfields unter den Hammer. Der damals 18-jährige Steve Jobs bewirbt sich darin bei einem unbekannten Unternehmen um eine nicht näher bezeichnete Stelle. Das Schreiben entstand vermutlich etwa zu der Zeit, als er nach nur einem Semester das Reed College in Portland im US.-Bundesstaat Oregon verließ. Beim handschriftlichen Ausfüllen des Fragebogens legte der spätere Apple-Gründer allerdings weder großen Wert auf eine ansprechende Form noch zeigte er sich übermäßig auskunftsfreudig.Als Hauptfach nannte Jobs in dem Fragebogen "english lit", telefonisch war er nach eigenen Angaben nicht erreichbar. Eine Adresse gab er nicht an, sondern verwies lediglich auf das Reed College. Hinsichtlich seiner Fähigkeiten schrieb er jeweils nur ein knappes "yes" in die Rubriken "Computer" und "Rechenmaschine". Etwas ausführlicher, aber dennoch nicht sehr wortreich beschrieb Steve Jobs immerhin zwei seiner Interessen: "Electronics tech or design engineer, digital", ergänzt um "Hewlett-Packard", den damaligen Namen des heutigen Unternehmens HP.Das Bewerbungsschreiben ist nach Angaben des Auktionshauses in gutem Zustand, es weist lediglich einige moderate Knitterfalten und Flecken auf. Am oberen Rand befindet sich ein Klebestreifen. Mitversteigert werden einige nicht näher spezifizierte Briefe und Echtheitszertifikate. Wer das Dokument erwerben möchte, sollte allerdings kein Schnäppchen erwarten: Die Handschrift von Steve Jobs kam im Jahr 2018 bereits einmal unter den Hammer, der damalige Käufer zahlte rund 175.000 US-Dollar. Eine ähnliche Preisregion dürfte auch bei der jetzigen Versteigerung erreicht werden.