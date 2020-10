Steve Jobs: Todestag jährt sich zum neunten Mal

Jobs war mehr als nur der Apple-CEO

Der letzte öffentliche Auftritt

Seit Januar 2011 bereits durch Cook vertreten

Am Tag vor dem iPhone-Event des Jahres 2011 hatte Reuters noch gemeldet, dass Steve Jobs möglicherweise auf die Bühne kommt. Bekanntlich war dies aber nicht der Fall, denn am Tag nach der Vorstellung des iPhone 4s verstarb der langjährige CEO und Apple-Mitgründer. Hierzulande war es bereits der 6. Oktober, als der Tod von Steve Jobs bekannt wurde. Die offizielle Bestätigung der Meldung erfolgte durch Apples Board of Directors, welches sich mit folgender erster Reaktion äußerte: "Steves Brillanz, Leidenschaft und Energie waren die Quelle zahlloser Innovationen, die unsere Leben bereichert und verbessert haben. Die Welt ist wegen Steve ein besserer Ort."Nicht nur die IT-Welt zeigte sich nach dieser Nachricht betroffen, auch allen sonstigen Medien war der Tod von Steve Jobs das alles dominierende Thema. Unter anderem durch den Erfolg mit dem iPod und später dem iPhone hatte sich Jobs einen Namen gemacht, der auch weniger technikinteressierten Menschen gut bekannt war. In den Jahren darauf entstanden deswegen mehrere Filme und sogar Opern, welche das Leben und Wirken des Apple-Mitgründers thematisierten. Einen guten Rückblick auf das Leben des legendären Apple-Mitgründers und langjährigen CEOs werfen zwei Biografien, nämlich das von Walter Isaacson verfasste Werk ( ) sowie das im März 2015 erschienene Buch namens Becoming Steve Jobs: ( ).Seinen Rücktritt hatte Steve Jobs schon zwei Monate vor seinem Tod bekannt gegeben, denn im August 2011 war ihm bereits klar, dass er nicht mehr die Kraft für die anspruchsvolle Tätigkeit aufbringen kann. Dem Rücktritt waren mehrere Monate krankheitsbedingter Auszeit vorangegangen, weswegen Tim Cook schon seit Anfang des Jahres an der Spitze Apples stand. Trotz seiner offensichtlich schlechten körperlichen Verfassung ließ es sich Steve Jobs im Juni 2011 übrigens nicht nehmen, die damalige WWDC zu eröffnen: