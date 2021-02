Überaus wertvolles Apple-Sammlerstück: 1,5 Millionen für einen der ersten Apple I aus Holz

Besonders selten: Der Apple I mit Holz



Fotos des ersten Apple-Computers zeigen oft ein Gerät im Holzgewand – natürlich weit entfernt von der präzisen Fertigung aktueller Gehäuse. Wer sich allerdings im Jahr 1976 einen "Apple I" für 666 Dollar leistete, erwarb kein komplettes System. Stattdessen enthielt das Paket eine der essenziellen Komponenten, um daraus den Computer zusammenzustellen: Die komplett bestückte Platine – aber eben kein Netzteil, Gehäuse oder ein Display. Jene Bauteile hatte der Kunde zusätzlich zu erwerben, sodass die tatsächlichen Kosten für den ersten PC der Welt höher als besagte 666 Dollar lagen. Rund 200 Stück wurden insgesamt abgesetzt.Allerdings gab es die Holzvariante tatsächlich, denn Steve Jobs und Steve Wozniak mussten dem Byte Shop zusagen, auch fertig montierte Geräte zu liefern. Der Betreiber des legendären Computergeschäfts war Apples erster Kunde und trug somit zum Aufstieg des Unternehmens bei. Gehen selbst defekte Exemplare des Apple I oft für sechsstellige Summen über Auktionsplattformen an Sammler, so steigert sich der Wert zusätzlich, wird eines der noch verbliebenen funktionierenden Geräte verkauft. Ganz besonders selten sind indes besagte Versionen aus Holz, angeblich gab es nur sechs Ausfertigungen mit "Byte Shop KOA"-Gehäuse.Ein solches Exemplar wird gerade über eBay angeboten . Wer zuschlagen möchte, muss dafür 1,5 Millionen Dollar in die Hand nehmen. Dem Verkäufer zufolge wurde das Gerät 1978 gebraucht erworben – und zwar vom Erstbesitzer, der den Apple I für einen Apple II in Zahlung gab. Rückwirkend gesehen war das kein gutes Geschäft, wenngleich kaum jemand zu diesem Zeitpunkt ahnte, wie wertvoll der Apple I noch werden sollte.Das zu versteigernde Exemplar verfügt über das Original-Board, ist von Steve Wozniak persönlich zusammengesetzt – und unterscheidet sich lediglich an einer mit Klebstoff verstärkten Stelle vom Originalzustand. Die Mühe, einen geeigneten Monitor zu finden, muss man sich nicht machen. Der Kaufpreis beinhaltet einen Sony TV-115, ebenfalls ein historisches Original.