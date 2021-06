Statistik: Die iPhone-Generationen mit der höchsten Verbreitung

iPhone 12 findet Anklang

Pro-Modelle des iPhone 12 mit mehr Zugkraft

Viele alte Modelle in Verwendung

Die aktuelle iPhone-Baureihe hat mittlerweile über sieben Monate auf dem Buckel – das ist genug Zeit für so manches Marktforschungsinstitut, um ein Zwischenfazit zu ziehen und mit Zahlen aufzuwarten. So legen neue Analyse offen, wie sich das iPhone 12 im Vergleich zum Vorgänger schlägt. Genau in diese Kerbe schlagen die neuen Daten von Counterpoint Research : Das aktuelle Generation weiß sich durchaus zu behaupten, wenngleich andere iPhones unter den aktiven Geräten weit häufiger vertreten sind.Counterpoint Research wirft einen Blick auf die sogenannte „installed base“: Dabei handelt es sich um die Menge von tatsächlich verwendeten Produkten. Im ersten Quartal 2020 entfielen 15 Prozent dieser Geräte auf die iPhone-11-Reihe, welche im September 2019 auf den Markt gekommen war. Im Vergleich dazu kommen die iPhone-12-Modelle auf 16 Prozent im ersten Quartal dieses Jahres, obwohl die Bedingungen schwieriger waren: Der Release der aktuellen Generation fand erst im Oktober (iPhone 12, iPhone 12 Pro) und November (iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro Max) statt. Außerdem existiert mit dem iPhone SE (2020) eine preiswerte und durchaus leistungsstarke hauseigene Konkurrenz zur aktuellen Baureihe.Besonderes Interesse wird den Pro-Modellen der aktuellen Generation zuteil: Unter den benutzten Geräten entfallen 54 Prozent auf die Pro-Geräte, die vor allem mit einer ausgefeilteren Kamera punkten können. Beim iPhone 11 war das noch anders – im ersten Quartal des Vorjahres war das iPhone 11 ohne Namenszusatz der Renner und überflügelte die Pro-Pendants.Counterpoint geht auch auf die fünf am meisten benutzten iPhones ein, wenngleich die Grafik genaue Zahlen schuldig bleibt:An der Spitze befindet sich das iPhone 11, während das iPhone 12 auf dem fünften Platz rangiert. Das sei Counterpoint zufolge aber nicht weiter verwunderlich: Angesichts des langen Produktlebenszyklus der Geräte sind noch immer viele ältere Modelle im Einsatz. Selbst das 2016 veröffentlichte iPhone 7 schafft es auf den vierten Platz.