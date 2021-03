Bericht: Apple muss Samsung wohl entschädigen – Nachfrage nach iPhone 12 mini falsch eingeschätzt?

Apple scheint Bestellmenge falsch eingeschätzt zu haben

iPhone 12 mini ohne Erfolg?

Wenn es um die Vorzüge von Apple-Geräten geht, wird ein Argument nur zu gerne angeführt: Bei Apple komme alles aus einer Hand und funktioniere daher besser als bei anderen Herstellern. Ganz korrekt ist die Aussage aber nicht: Das Zusammenspiel aus Software und Hardware spricht zwar tatsächlich für das Unternehmen, allerdings fertigt Cupertino selbstverständlich nicht alle Komponenten selbst, sondern ist auf Zulieferer angewiesen. Diese sind auf die Voraussagen des Konzerns angewiesen – und manchmal liegt Apple ziemlich daneben: Einem Bericht von The Korea Herald zufolge bestellte Apple weit mehr Panels für das iPhone 12 mini als nötig.Der Bericht verweist auf die vom Marktforschungsunternehmen Omdia gesammelten Daten: Samsung habe im Januar dieses Jahres 45 Millionen OLED-Displays ausgeliefert, was einem Rückgang von neun Prozent im Vergleich zum Vormonat entspreche. Das gehe vor allem auf die geringe Nachfrage nach dem iPhone 12 mini zurück. The Korea Herald zitiert einen Branchenvertreter: Es sei unklar, ob Apple eine Vertragsstrafe entrichten müsse, angesichts der schleppenden Verkaufszahlen gelte eine Entschädigung seitens Cupertino aber als wahrscheinlich, so die Quelle. Samsung ist der einzige Hersteller der Panels für das iPhone 12 mini. Es wäre nicht das erste Mal, dass Apple die Nachfrage nach Displays falsch einschätzt – so seien auch die Verkaufszahlen des iPhone X unter den Erwartungen geblieben. Damals habe Apple Samsung ebenfalls für den Ausfall entschädigen müssen (siehe ).Das iPhone 12 mini ist mit seinem 5,4 Zoll großen Bildschirm das kleinste Gerät der aktuellen Baureihe. Allzu begehrt scheint das Modell jedoch nicht zu sein: So attestieren Marktforscher dem iPhone 12 mini überaus geringe Absatzzahlen im Vergleich zu den Schwestermodellen. Apple habe die Produktion des mini zumindest zeitweilig gar eingestellt . Für den Nachfolger hat das übrigens keine unmittelbare Konsequenzen: Ein iPhone 13 mini gilt als nahezu sicher.