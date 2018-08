Sonos: Warum kein AirPlay 2-Update für den Play:1 erscheint

Play:1 bekommt kein AirPlay 2, dafür aber andere Updates

Mehr Produktveröffentlichungen in den kommenden Jahren

Sonos gab vor einiger Zeit zwar schon Informationen zur Unterstützung von AirPlay 2 bekannt, doch CPO (Chief Product Officer) Nick Millington erläuterte die AirPlay-Strategie des Unternehmens in einem Interview mit Engadget kürzlich erneut. Die Entscheidung, Apples neue Audio-Schnittstelle nicht für ältere Sonos-Modelle wie den Play:1 bereitzustellen, sei aufgrund der begrenzten Leistungsfähigkeit der jeweiligen Hardware gefallen. Zudem spricht Millington über die zukünftige Produktstrategie des Lautsprecheranbieters.„Wir kamen zu dem Entschluss, dass AirPlay 2 die Hardware-Ressourcen des Play:1 zu sehr beansprucht hätte“, so Millington. Sowohl der Prozessor als auch der Arbeitsspeicher seien für die Schnittstelle nicht leistungsstark genug. Das Unternehmen habe sich zugunsten der Langlebigkeit des Play:1 gegen Apples Schnittstelle entschieden.Sonos wolle die verbleibende Rechenleistung des Lautsprechers stattdessen dazu nutzen, künftig andere Updates für den Play:1 anzubieten, die eine ähnliche Multiroom-Funktion wie AirPlay 2 auch in Kombination mit neueren Sonos-Lautsprechern bieten. Die aktuelle AirPlay-Variante ist nur bei neueren Sonos-Modellen wie Beam, Playbase, One und Play:5 (zweite Generation) verfügbar.Millington kündigte zudem an, zukünftig häufiger Lautsprecher und andere Produkte zu veröffentlichen. In der Vergangenheit konnten schonmal mehrere Jahre vergehen, bis wieder neue Hardware des Unternehmens erschien. Der Strategiewechsel hänge auch mit dem Börsengang von Sonos zusammen: „Im letzten Jahr haben wir uns bereits darauf konzentriert, unsere Geschwindigkeit bei der Produktentwicklung und Neuveröffentlichungen zu erhöhen.“ Millington sei stolz auf die Präsentationen von Playbase, Sonos One und Beam „innerhalb einer relativ kurzen Zeitperiode“.