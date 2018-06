AirPlay 2: Sonos kündigt Update-Zeitplan für Lautsprecher an

AirPlay 2 ab Juli für neuere Sonos-Lautsprecher

Warum ältere Geräte außen vor bleiben

Apple hat mit iOS 11.4 nach mehreren Verzögerungen das bereits auf der WWDC 2017 präsentierte Audio-Protokoll AirPlay 2 veröffentlicht. Zahlreiche Lautsprecher-Anbieter kündigten darauf ihre Unterstützung an.Multiroom-Spezialist Sonos hat inzwischen auch den Support von AirPlay 2 für mehrere Produkte bestätigt und zusätzlich einen Zeitplan bekanntgegeben. Konkret handelt es sich um die Lautsprecher Sonos One, Play:5 und Playbase.Sonos wird im Juli für die drei genannten Modelle Softwareupdates bereitstellen, die AirPlay 2 zur Verfügung stellen. Auch die neuvorgestellte Soundbar Sonos Beam wird das Protokoll beherrschen. In einer Gruppe mehrerer Sonos-Speaker reicht es, wenn eines der Modelle AirPlay 2 unterstützt. „So können Anwender ihr komplettes Sonos-System AirPlay-fähig machen“, wie der Hersteller erläuterte.Obwohl Sonos-Speaker weiterhin keine direkte Siri-Integration bieten, lassen sich iPhone oder iPad dazu verwenden, über Siri-Sprachbefehle die Apple-Music-Wiedergabe auf den Lautsprechern zu steuern.Der Hersteller begründet im hauseigenen Blog zudem, warum ältere Lautsprecher des Unternehmens keine Aktualisierung für AirPlay 2 erhalten. Demnach fehle es vielen älteren Geräten schlicht an Leistung. Der originale Play:1 zum Beispiel biete im Vergleich zum Sonos One nur etwa ein Sechzehntel der Prozessorstärke. Dies reiche für das neue Apple-Protokoll nicht aus.