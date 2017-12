Smartphone-Verkäufe: Apple steigert Absatz, Samsung noch mehr

Apple steigert iPhone-Verkäufe um 5,7 Prozent



Quelle: Gartner Quelle: Gartner

Apple verkauft mehr iPhones in China und Indien

Der Smartphone-Markt wächst wieder, und auch Apple profitiert von dem Trend. Die jüngsten Zahlen des Marktforschungsunternehmens Gartner zeigen für das dritte Quartal 2017 insgesamt 383 Millionen verkaufte Smartphones weltweit. Das bedeutet eine Steigerung um drei Prozent gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum.[banner]Vor allem die Märkte in Nordamerika (+ 11,2 Prozent) und in der aufstrebenden Asien-Pazifik-Region (+ 15 Prozent) sind für das Wachstum verantwortlich. China schwächelte allerdings und muss einen Rückgang von 11 Prozent hinnehmen.Apple steigerte die iPhone-Verkäufe zwar um 5,7 Prozent (von 42 auf 45,4 Millionen Einheiten), liegt damit allerdings deutlich hinter Samsung. Der südkoreanische Konzern erzielte 19,3 Prozent mehr Verkäufe als im gleichen Quartal 2016. Gartner führt die Entwicklung insbesondere auf die hohe Nachfrage für Premium-Modelle wie Galaxy S8, S8+ and Note 8 zurück.Apple kehrte auf dem eigentlich rückläufigen chinesischen Markt in den Wachstumsbereich zurück. Auch die Verkaufssteigerungen in aufstrebenden Märkten wie Indien sind auffällig. Apple bietet dort auch ältere Modelle wie das iPhone 5s an, die für umgerechnet etwas mehr als 200 Euro im Einzelhandel verfügbar sind. Gartner rechnet mit einer weiteren Verkaufssteigerung im jetzigen Quartal: „Die aktuellen iPhone-Topmodelle, die Ende September erschienen, haben viele Smartphone-Käufe in das vierte Quartal 2017 verschoben. Hinzu kommen die attraktiven Angebote am Black Friday und Cyber Monday.“ Für 2017 sei insgesamt mit 1,57 Milliarden verkauften Smartphones zu rechnen.Übrigens ermittelten die Marktforscher von IDC Anfang November ein Wachstum des Smartphone-Marktes um 2,5 Prozent. In dieser Berechnung stagnierte Apple, es gab weder Wachstum noch Rückgang bei den iPhone-Absätzen.