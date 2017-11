Smartphone-Markt: Apple stagniert, Konkurrenz legt zu

Stagnation beim Marktanteil

Samsung und chinesische Marken legen zu

Gute Prognose für Apple

Die Börse feierte, als Apple am Donnerstagabend die Geschäftszahlen für den Zeitraum Juli bis September 2017 bekannt gab. Fast überall waren die Werte höher als erwartet, inklusive beim iPhone-Absatz. Dieser steigerte sich im Jahresvergleich leicht auf nun 46,7 Millionen verkaufte Geräte, obwohl das iPhone 8 aufgrund des ebenfalls angekündigten iPhone X nur mit mäßiger Nachfrage bedacht wurde.Doch der trotz der überraschend guten Nachrichten, konnte Apple den Rückstand zu Marktführer Samsung nicht aufholen. Im Gegenteil: Rein mengenmäßig stagnierte der Konzern bei genau 12,5 Prozent Marktanteil, weil der Gesamtmarkt in etwa genauso stark wuchs wie Apples iPhone-Absatz, nämlich um rund zweieinhalb Prozent. Dies ergab die jüngste Studie von IDC.Die schlechte Nachricht dabei ist vor allem, dass die vier größten Konkurrenten aus der Android-Welt allesamt im Gegensatz zu Apple deutlich zulegen konnten. Das trifft sogar für den Marktführer Samsung zu, dessen deutlich gewachsenen Verkaufszahlen von 83,3 Millionen Geräten für einen Marktanteil von 22,3 Prozent reichte (Q3 2016: 20,9 %). Die aufstrebenden chinesischen Marken erlebten ebenfalls einmal mehr einen kräftigen Aufschwung. Huawei steigerte den Absatz auf 39,1 Millionen, bzw. 10,5 Prozent (Q3 2016: 9,3 %) und ist Apple damit schon dicht auf den Fersen. Oppo wuchs von 7,1 auf 8,2 Prozent. Xiaomi schließlich gelang im Jahresvergleich sogar eine Absatzverdopplung: Die 27,6 Millionen verkauften Geräte reichten für einen Marktanteil von 7,4 Prozent (Q3 2016: 3,7 %). Die Gesamtheit aller anderen Marken machte im abgelaufenen Quartal 39,1 Prozent aller Verkäufe aus.Apple wird aufgrund der neuesten IDC-Zahlen trotzdem kaum in Panik verfallen. Das liegt einerseits daran, dass für die Konzerne der Umsatz viel wichtiger ist als der mengenmäßige Absatz - und hier führt Apple seit langer Zeit quasi uneinholbar. Andererseits steht nun das iPhone-X-Quartal an, für das Apple Verkaufszahlen in Rekordhöhe prognostiziert und dann auch messbare Zugewinne im Marktanteil zu verzeichnen sein dürften.Weiterführende Links: