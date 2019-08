Smartphone-Marktanteile in Europa: iPhone verliert, Samsung baut Vorsprung aus

Apple mit Rückgängen bei Marktanteil und Verkäufen



Samsung baut Vorsprung aus, Huawei enttäuscht

Xiaomi auf der Überholspur

Apple musste im zweiten Jahresquartal einen deutlichen Verlust an Smartphone-Marktanteilen in Europa hinnehmen, so Canalys. Dem Unternehmen zufolge fiel der Anteil des iPhones am Gesamtmarkt im Vergleich zum Vorjahr um 17 Prozent. Dagegen konnte Spitzenreiter Samsung den Vorsprung zur Konkurrenz ausbauen. Den größten Zugewinn unter den Top 5 erzielte Xiaomi mit einer Steigerung um fast 50 Prozent.Apple belegt zwar weiterhin den dritten Platz in der Rangliste von Canalys, doch das Unternehmen aus Cupertino verschlechterte sich im Vergleich zum zweiten Quartal 2018 sowohl beim Marktanteil als auch bei den Verkaufszahlen. 14,1 Prozent Marktanteil zwischen April und Juni 2019 bedeutet einen klaren Rückschritt zum Vorjahr – im zweiten Quartal 2018 betrug der Wert 17 Prozent. Im gleichen Zeitraum gingen laut der Studie auch die iPhone-Verkaufszahlen zurück. Während es im Vorjahr noch 7,7 Millionen Einheiten waren, die über die virtuellen und realen Ladentheken gingen, fiel der Wert zwischen April und Juni 2019 auf 6,4 Millionen.An der Spitze des Rankings steht Samsung. Der südkoreanische Konzern steigerte den hauseigenen Marktanteil von 33,9 Prozent (Vorjahr) auf 40,6 Prozent. Das Wachstum betrug demnach 20 Prozent. Die Verkäufe stiegen den Canalys-Daten zufolge von 15,3 Millionen auf 18,3 Millionen.Der zweitplatzierte Huawei musste in Europa fast ähnlich große Marktanteil-Verluste wie Apple hinnehmen. Der Wert ging von 22,4 Prozent auf 18,8 Prozent zurück. Zugleich sanken die Verkäufe von Huawei-Smartphones von 10,1 Millionen auf 8,5 Millionen Einheiten.Die meisten Zugewinne erzielte Xiaomi. Der chinesische Elektronikhersteller vergrößerte den Marktanteil von 6,5 Prozent auf 9,6 Prozent. Die Verkäufe stiegen von 2,9 Millionen auf 4,3 Millionen Smartphones. „Xiaomi ist inzwischen eine starke Kraft in Europa“, so Canalys-Marktexperte Mo Jia.Die besten Werte erzielte Xiaomi in besonders preis-empfindlichen Märkten Europas. Zudem sei Xiaomi zunehmend als Kundenangebot bei Mobilfunkunternehmen zu finden, so die Analyse. Der Grund dafür ist laut Canalys die Sorge der Provider vor einem zu mächtig werdenden Samsung, nachdem Huawei zuletzt Marktanteile einbüßte. Je weniger Hersteller es auf dem Markt gibt, desto stärker können die Smartphone-Unternehmen die Preise für Mobilfunkunternehmen diktieren.