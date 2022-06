Smartphone-Markt: Fünf der zehn meistverkauften Modelle sind iPhones

Apple unangefochten auf Platz eins

iPhone 13 beliebt, iPhone 12 ebenfalls mit hoher Nachfrage

Apple sitzt mit dem iPhone weiterhin fest im Sattel: Während im ersten Quartal dieses Jahres viele Anbieter von Smartphones zumindest in Europa mit rückläufigen Absatzzahlen zu kämpfen hatten, hält sich Cupertino weiterhin wacker. Nun liegen neue Zahlen für den weltweiten Markt für Premium-Geräte vor: Apple hat nicht nur die Nase vorn, sondern konnte den Vorsprung aus dem vergangenen Jahr sogar noch ausbauen. Nähere Details liefert eine Aufschlüsselung der zehn meistverkauften Smartphones im April 2022: Bei der Hälfte der Geräte handelt es sich um iPhones. Counterpoint Research legt neue Zahlen für das erste Quartal dieses Jahres vor. Im Blickfeld der Untersuchung liegt der Premium-Markt für Smartphones. Apple dominiert den Markt wie kein zweiter Hersteller: 62 Prozent des in diesem Bereich erzielten Umsatzes entfällt auf Cupertino. Das ist ein Anstieg im Vergleich zu 2021 um fünf Prozentpunkte – der Zweitplatzierte Samsung muss sich mit einem Marktanteil von lediglich 16 Prozent zufriedengeben. Deutlich abgeschlagen sind die weiteren Anbieter wie Oppo, Vivi, Xiaomi und Huawei, die allesamt jeweils einstellige Marktanteile auf sich verbuchen:Die Statistik für die meistverkauften Smartphones im April 2022 zeichnet überdies ein recht eindeutiges Bild: Fünf der zehn meistverkauften Geräte kommen laut Counterpoint aus dem Hause Apple. Spitzenreiter ist mit einem Marktanteil von 5,5 Prozent das iPhone 13 ohne Namenszusatz, gefolgt von den Pro-Modellen der aktuellen Baureihe. Vom iPhone 13 mini fehlt hingegen jede Spur: Bereits der Vorgänger konnte sich kommerziell nicht durchsetzen. Auf Platz vier rangiert einigermaßen unerwartet das iPhone 12 – Counterpoint zufolge liege das an hohen Verkaufszahlen des Geräts in Japan und Indien. In Japan sei zudem auch die Nachfrage nach dem iPhone SE (2022) groß, sodass sich dieses Gerät auf der Liste findet.Für das erfolgreichste Android-Gerät ist übrigens Samsung verantwortlich: Das Galaxy S22 Ultra 5G landet auf Platz fünf. Die Modelle der A-Serie genießen ebenfalls hohe Popularität. Auf dem zehnten Platz findet sich das Redmi Note 11 LTE von Xiaomi: Der Hersteller sei besonders von Lieferschwierigkeiten betroffen, so der Bericht.