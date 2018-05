Smart Speaker & Marktanteile: Apple nur unter "Sonstige" zu finden – und Google führt erstmals

Google gewinnt

Markt wächst deutlich

Normalerweise rangieren Apples Produkte in Verkaufs-Hitlisten immer weit vorne. Selbst im Computermarkt, Apple verkauft bekanntlich nur hochpreisige Geräte, reicht es weltweit für den vierten Platz. HP, Lenovo und Dell setzten noch mehr PCs ab, Asus und Acer sind aber kleiner. Das iPad führt die Tablet-Branche an, die Apple Watch schlägt alle anderen intelligenten Uhren und die verschiedenen iPhone-Modelle bescheren Apple gleich mehrere Plätze in den Top 10. Ganz anders sieht es hingegen beim HomePod aus. Mehreren Berichten zufolge lagen die Verkaufszahlen nur ganz am Anfang auf hohem Niveau, brachen dann jedoch massiv ein. Außerdem steht die internationale Markteinführung immer noch aus. Unverändert lautet Apples Lieferprognose, der HomePod erscheine hierzulande "im Frühjahr". Dies wirkt sich natürlich auf die weltweiten Marktanteile aus.Wirft man einen Blick auf die erfolgreichsten Hersteller jenes Segments, so muss sich Apple unter "Andere" einfügen. Auf dem ersten Platz liegt hingegen Google – war vor einem Jahr noch Amazon unangefochtener Spitzenreiter, so zog Google mit erfolgreichen Produkten wie Google Home und Home Mini an Amazon vorbei. Die Wachstumsrate von stolzen 483 Prozent katapultierte Google auf einen weltweiten Marktanteil von 36,2 Prozent. Im Erhebungszeitraum "1. Quartal 2017" landete Google lediglich bei 19,3 Prozent, wohingegen Amazon 79,6 Prozent des Marktes hielt. Von dieser dominanten Stellung waren im ersten Quartal 2018 noch 27,7 Prozent übrig. Auf den Plätzen drei und vier lassen sich der chinesische Hersteller Alibaba sowie Xiaomi finden, die 11,9 Prozent bzw. 7 Prozent halten.Insgesamt wurden im ersten Quartal neun Millionen Smart Speaker verkauft. Der Markt wächst somit stark, denn im Vorjahreszeitraum entschieden sich nur 2,9 Millionen Kunden für ein solches Gerät. Die Gesamtheit der "Sonstigen Hersteller", zu denen diesmal auch Apple zählt, kommt übrigens auf vereinte 17,3 Prozent Marktanteil. Strategy Analytics geht von 600.000 verkauften HomePods aus, was einem Marktanteil von ca. 6 Prozent entspräche. Genaue Verkaufszahlen legte Apple aber nicht vor, daher handelt es sich um Prognosen.