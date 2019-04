Smart Home: Apple auf Wachstumskurs, Amazon und Google dominieren

Smartspeaker vor Heimüberwachung und Beleuchtung

Amazon und Google dominieren

Apple profitiert dank starkem Ökosystem

Der Smart-Home-Bereich bietet einem Bericht zufolge nach wie vor großes Wachstumspotenzial. In diesem Jahr wird der Markt für Smart-Home-Geräte – im Vergleich zu 2018 – um 26,9 Prozent wachsen, so die Einschätzung des Marktforschungsunternehmens International Data Corporation (IDC). Damit soll die Zahl der insgesamt ausgelieferten Produkte des Segments weltweit auf 832,7 Millionen Einheiten steigen. Insbesondere Amazon und Google profitieren laut IDC von der Entwicklung.Apple soll in den kommenden Jahren auf dem Markt aber auch eine immer bedeutendere Rolle spielen. Der Grund: Das reichhaltige, eng verknüpfte Ökosystem des Unternehmens aus Hardware, Software und Online-Diensten.Die wachstumsstärkste Smart-Home-Kategorie sind IDC zufolge Smart-Speaker wie Amazon Echo, Google Home oder Apples HomePod. Diesbezüglich kalkulieren die Marktforscher für das Jahr 2019 mit 144,3 Millionen verkauften Produkten. „Heim-Überwachung und Sicherheit“ folgt dahinter mit 140,3 Millionen Einheiten. Auch Beleuchtungslösungen sind mit 56,9 Millionen Stück auf Wachstumskurs.IDC lobt vor allem zwei Unternehmen hinsichtlich ihrer Smart-Home-Strategie: „2018 ging es darum, Smart-Home-Produkte in die Wohnungen und Häuser der Kunden zu bringen. Amazon und Google haben genau das mithilfe preisgünstiger Smartspeaker und Bundle-Angeboten erreicht.“ Dieses Jahr rücke dagegen die möglichst nahtlose Interaktion der mittlerweile in Haushalten vorhandenen smarten Geräte untereinander zunehmend in den Mittelpunkt der Marktstrategie. Das soll nicht nur für ein besseres Zusammenspiel von Produkten sorgen, sondern auch neue Geschäftsmöglichkeiten für hinzukommende smarte Service eröffnen.Vom letztgenannten Punkt soll Apple profitieren. Obwohl Amazon und Google laut IDC den Smart-Home-Sektor auch in den kommenden Jahren dominieren, werde sich Apple sukzessive mehr Marktanteile sichern. Die unverminderte Popularität von iOS und macOS sorge in Verbindung mit der zunehmenden Anzahl von Apple-Diensten, die auch für andere Apple-fremde Systeme erhältlich seien, dafür, dass mehr und mehr Nutzer mit dem Ökosystem des Unternehmens in Berührung kommen. Zudem werde es für Drittanbieter immer attraktiver, Geräte zu entwicklen, die Apple-Services unterstützen.