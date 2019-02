HomePod: Globaler Marktanteil sinkt – Innovationen könnten die Kehrtwende bringen

95 Prozent Steigerung bei Smart-Speaker-Verkäufen

Marktanteil des HomePod gefallen



Trotz gestiegender Verkäufe sank der Marktanteil Apples in Relation zum Vorquartal.

Im Preiskampf abgehängt – Innovationen könnten helfen

Alexa siegt gegen Siri

Apple hat die Verkäufe im Segment der Smart-Speaker um 45 Prozent erhöht. Diese Zahl aus dem vierten Quartal 2018 veröffentlichte nun das Marktforschungsinstitut Strategy Analytics. Allerdings spielt Apples HomePod insgesamt weiterhin eine geringe Rolle.Die Analyse zeigt, dass im vierten Quartal 2018 mehr Smart-Speaker über die Ladentheken gegangen sind als im gesamten Jahr 2017. Das Papier von Strategy Analytics spricht von einer Steigerung um 95 Prozent. 38,5 Millionen Heimlautsprecher verkaufte die Branche in dem Quartal und erreichte auf das Gesamtjahr bezogen 86,2 Millionen Stück. Apple konnte mit geschätzten 1,6 Millionen ausgelieferten HomePods an dem Trend partizipieren – das entspricht einem Plus von 45 Prozent.Weniger optimistisch sehen Apples Zahlen aus, wenn man die Wettbewerbssituation einbezieht. Dann kann man sehen, dass die Marktführer Amazon und Google noch kräftigere Verkaufszuwäche zu verzeichnen hatten. So verkaufte Amazon im selben Zeitraum etwa 13,7 Millionen Echo-Lautsprecher, 91 Prozent mehr als im dritten Jahresquartal und behauptet damit die Spitzenposition. Das Online-Warenhaus baute seinen Marktanteil von 31,8 Prozent auf 35,5 Prozent aus. Google sitzt dem Spitzenreiter mit 30 Prozent Marktanteil im Nacken. Der Suchmaschinenriese konnte 11,5 Millionen Smart-Speaker absetzen. Strategy Analytics schätzt, dass beide Player einen gemeinsamen Marktanteil von rund 65,5 Prozent erreichen – Tendenz steigend. Apples Stück vom Kuchen sank hingegen: Von 4,9 Prozent auf 4,1 Prozent. Damit steht der iPhone-Produzent weiter auf Platz 6. Auf den Positionen drei bis fünf rangieren Alibaba (7,3 Prozent), Baidu (5,7 Prozent) und Xiaomi (1,8 Prozent).Beobachter gehen davon aus, dass Apples Preisgestaltung zu dem sinkenden Marktanteil beigetragen hat. Der HomePod kostet momentan in den USA 349 Dollar, in Europa steht er mit 349 Euro in der Liste. In China liegt der Preis sogar bei umgerechnet 367 Euro. Amazons Echo startet in Deutschland bei 99 Euro, die kleine Ausführung konnte man zwischenzeitlich für 30 Euro bekommen. Gerüchte sprechen schon seit längerem davon, Apple arbeite ebenfalls an einer Einsteigerversion des HomePods zu einem niedrigen Preis . Leider rennt der Erfinder des Smartphones der Konkurrenz in diesem Segment hinterher. Mit HomePod-Features wie Gestenerkennung , die von Zeit zu Zeit durch die Medien diffundieren, könnte Apple den Speaker konkurrenzfähiger machen.Auch bei der Qualität steht Apple ausnahmsweise nicht ganz oben. Zwar bescheinigen Fachleute dem Heimlautsprecher gute Noten in Sachen Sound, aber die verbundene Assistentin bleibt zweite Wahl. Amazons Alexa erreicht in allen erdenklichen Tests meistens die Höchstplatzierung, Siri folgt oder fällt sogar hinter Googles Assistant zurück. Auch Microsoft scheint mit seiner digitalen Helferin Cortana weiter Fortschritte zu machen. Apple hat zuletzt die verantwortliche Abteilung umstrukturiert und mit neuem Führungspersonal versehen, um die Entwicklung von Siri stärker voranzubringen. Erste Tests belegen, dass Siri sich auf dem Weg der Besserung befindet.