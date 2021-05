SignTime, AssistiveTouch für Apple Watch und mehr: Apple stellt Neuerungen für Personen mit Behinderungen vor

SignTime

AssistiveTouch für Apple Watch

Augen-Steuerungs-Unterstützung für das iPad

Bilder mittels VoiceOver erforschen

Hintergrundgeräusche

Weitere Features

Termin für iOS 14.6?

Apple hat soeben eine Pressemitteilung herausgegeben, in welcher der Konzern eine ganze Reihe neuer Funktionen für Menschen mit Behinderungen ankündigt. Mit den neuen Funktionen sollen mehr Personen problemlosen Zugang zu Apple-Produkten und Diensten erhalten, so der Konzern.Für hörgeschädigte soll es ab 20. Mai möglich sein, mit dem Apple Store oder dem Apple-Support in Gebärdensprache zu kommunizieren – Apple nennt diese neue Funktion "SignTime". Über die Web-Adresse "signtime.apple" kann sich der Nutzer mit einem entsprechend geschulten Apple-Mitarbeiter verbinden lassen – aktuell führt die Internetadresse allerdings noch zu einer Passwort-Abfrage.Für Anwender mit Bewegungseinschränkungen stellt Apple "AssistiveTouch für Apple Watch" vor. Hier kann der Nutzer durch Handbewegungen wie dem Ballen einer Faust Funktionen auf der Apple Watch aufrufen, ohne die Uhr mit der anderen Hand zu berühren:Die Apple Watch lässt sich mit AssistiveTouch mit einer Art von Mini-Mauszeiger bedienen, welchen der Nutzer durch das Neigen des Arms steuert.Apple gibt ferner bekannt, dass Ende 2021 Geräte erscheinen, welche das Steuern eines iPads nur mittels der Augen ermöglichen – Apple baut hierfür das MFi-Progamm aus, um entsprechende Drittherstellerprodukte zu zertifizieren.Schon jetzt ist es möglich, dass iOS den Inhalt von Bildern mittels VoiceOver beschreibt – doch zukünftig soll es sogar möglich sein, dass iOS einzelne Details auf den Bildern in Sprache wiedergibt.Wer leicht durch Hintergrundgeräusche ablenkbar ist, wird diese neue Funktion sicherlich nützlich finden: Apple integriert direkt in iOS die Möglichkeit, Audio-Loops wie Meeresrauschen oder Regen kontinuierlich wiederzugeben:Ferner will Apple noch 2021 Funktionen in iOS einbauen, mit welchen sich die Tasten am iPhone durch Geräusche betätigen lassen – dies soll besonders bewegungseingeschränkten Nutzern helfen. Außerdem sollen sich bald unterschiedliche Schriftgrößen für einzelne Apps festlegen lassen – und nicht mehr nur für das gesamte System. Apple baut auch die Memoji-Vielfalt deutlich aus:Derzeit finden sich auf Apples Entwicklerseite und im Public-Beta-Programm Release-Candidate-Versionen von iOS 14.6, iPadOS 14.6, watchOS 7.4 und macOS 11.4 wieder. Da am morgigen Tag SignTime startet, ist es möglich, dass Apple auch die genannten Updates für alle Nutzer in den finalen Versionen freigibt.