Die iPhone-Fotos des Jahres: Preisträger der IPPAWARDS bekanntgegeben

Profi- und Amateurfotografen, die ihre Bilder mit einem Smartphone aus Cupertino komponieren, können sich mit ihren Aufnahmen traditionell an zwei renommierten Wettbewerben beteiligen. Während Apple stets im Januar eines Jahres im Ramen der Aktion "Shot on iPhone" zahlreiche Auszeichnungen vergibt, werden im Juli die Gewinner der iPhone Photography Awards (IPPA) bekanntgegeben. Jetzt stehen die Preisträger der 2021er Ausgabe fest.Die Regeln des seit 2007 ausgetragenen Wettbewerbs sind einfach, aber streng. Die Beteiligung steht jedermann offen, die Fotos müssen mit einem iPhone oder iPad erstellt worden sein. Die Verwendung von Zusatzlinsen ist zulässig. Nachbearbeitungen sind nur dann erlaubt, wenn sie mit einer iOS- oder iPadOS-App erfolgten, Mac- oder PC-Anwendungen sind tabu. Wer diese Bedingungen erfüllt und seine Werke rechtzeitig eingereicht hat, kann auf die Auszeichnung in einer der 18 Kategorien hoffen: Abstrakt, Tiere, Architektur, Kinder, Stadtansicht, Landschaft, Lebensstil, Natur, Menschen, Porträt, Serie, Stillleben, Sonnenuntergang, Reise und Andere. Darüber hinaus konkurrieren die Urheber aller Aufnahmen um den Titel "Fotograf des Jahres", der viermal verliehen wird.Den Hauptpreis sicherte sich in diesem Jahr der ungarische Fotokünstler István Kerekes . Die Aufnahme, welche ihm den ersten Platz bei den Fotografen des Jahres 2021 einbrachte, zeigt zwei siebenbürgische Hirten. Sie entstand in der Nähe der rumänischen Stadt Târgu Mureș und macht auf eindrückliche Weise den Kontrast zwischen einer traditionellen Lebensweise und der umweltzerstörerischen Kraft des industriellen Zeitalters deutlich. Das Bild entstand auf einem iPhone 7. Zu den drei weiteren Fotografen des Jahres kürte die Jury den Inder Sharan Setty, Dan Liu aus China und den US-Amerikaner Jeff Rayner.Die Bilder der vier Hauptpreisträger sowie alle in den diversen Kategorien ausgezeichneten Aufnahmen sind einer Galerie auf der Webseite des Veranstalters zu sehen. Die Bandbreite der Motive und Stile ist dabei wie stets außerordentlich groß. Die Gewinnerfotos aller vorangegangenen Wettbewerbe stehen auf den IPPA-Internetseiten ebenfalls nach wie vor zur Verfügung. Sie machen unter anderem deutlich, wie Apple die technische Qualität der iPhone-Kameras in den zurückliegenden 14 Jahren weiterentwickelt hat.