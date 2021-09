DXOMark: Neues iPhone 13 Pro im Kameratest nur Vierter – Kritik am Zoom

Lob für Foto-Qualität

Kritik am Zoom

Videoaufnahmen überzeugen

Apple betrieb bei der aktuellen iPhone-Generation größtenteils Produktpflege – während es zwar kaum bahnbrechend neue Features gibt, verbesserte das Unternehmen jedoch einige Bereiche spürbar. Dazu gehört unter anderem die Kamera. Die Foto- und Videospezialisten von DXOMark haben die Kameraqualität des iPhone 13 Pro eingehend getestet. Das iDevice schafft es in die Top 5 der DXOMark-Rangliste.Die Bewertung der Kameratester setzt sich aus drei Kategorien zusammen: Foto, Zoom und Video. Im Foto-Bereich gelingen dem iPhone 13 Pro sehr gute 144 Punkte. DXOMark lobt die lebhafte Farbabbildung, die schönen Hauttöne und den leicht ins Warme tendierende Farb-Touch. Zudem sei in den meisten Situationen Verlass auf die Kamera – selbst bei schneller Knipserei zwischendurch entstehen gute Ergebnisse, unter anderem durch den zügigen und zuverlässigen Autofokus. Auch die Detaildarstellung und der Weißabgleich sowohl in Innenräumen als auch an der frischen Luft sei positiv hervorzuheben.Doch das iPhone 13 Pro zeigte im Foto-Test auch Schwächen. Dazu zähle beispielsweise das leichte Bildrauschen insbesondere bei schlechten Lichtverhältnissen. Hinzu komme der eingeschränkte Dynamikumfang bei herausfordernden Motiven mit hohen Kontrasten.Beim Zoom gebe es ebenfalls Verbesserungsbedarf. Hier reichte es nur zu 76 Punkten. Zwar bietet das iPhone 13 Pro mit dem dreifachen optischen Zoom mehr als das Spitzenmodell der vorherigen iPhone-Generation, doch im Vergleich zur Highend-Konkurrenz aus dem Android-Lager falle Apple bei den Zoom-Features ab. Zusätzlich sei die Detailabbildung bei Zoom-Fotos ausbaufähig.Glänzen kann das iPhone 13 Pro hingegen bei Videoaufnahmen. Das iDevice erreicht in der Disziplin 119 Punkte – DXOMark nennt das Ergebnis "hervorragend". Apple habe Video-Schwächen der vorherigen iPhone-Generation wie gelegentliche Instabilitäten bei der Dynamikkompression oder der Belichtung weitgehend beseitigt. Der Autofokus funktioniere ebenso schnell und geschmeidig.Das iPhone 13 Pro schafft im Gesamtergebnis 137 Punkte – das bedeutet den vierten Platz im DXOMark-Ranking. Die besten drei Smartphones sind Huawei P50 Pro (144 Punkte), Xiaomi Mi 11 Ultra (143 Punkte) und Huawei Mate 40 Pro+ (139 Punkte). Die Top 5 komplettiert das Huawei Mate 40 Pro (136 Punkte).