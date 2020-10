Mojave: Security Update 2020-005 & Safari 14 zurückgezogen (Aktualisierung: Supplemental Update erschienen)

Download nicht mehr möglich

Apple zieht die Reißleine: Sowohl das Security Update 2020-005 als auch Safari 14 für macOS Mojave wurden von den Download-Servern entfernt. Grund für diesen Rückzug sind die zahlreichen Probleme, welche die Kombination der zeitgleich veröffentlichten Aktualisierungen auf vielen Macs verursachte.Die beiden Updates werden Nutzern von macOS 10.14 Mojave ab sofort nicht mehr in der Softwareaktualisierung angeboten. Apple hat sie zudem von den Downloadseiten entfernt, eine manuelle Installation ist daher ebenfalls nicht mehr möglich. Eine offizielle Ankündigung des Unternehmens für diesen Schritt gibt es bislang nicht, folglich ist unbekannt, wann überarbeitete Versionen erscheinen werden.Apple reagiert mit dem Schritt auf die Vielzahl von Beschwerden, welche in den hauseigenen Supportforen laut geworden waren. In etlichen Threads hatten sich Nutzer schon kurze Zeit nach dem Erscheinen des Sicherheitsupdates 2020-005 unter anderem über die extreme Verlangsamung ihres Systems beklagt. Den Posts zufolge legte der Finder immer wieder lästige Pausen ein und der Systemstart dauerte deutlich länger als gewohnt. Zudem rotierte in manchen Fällen der Lüfter permanent auf Hochtouren und demzufolge sehr geräuschvoll. Darüber hinaus kam es zu diversen anderen Problemen.Gemeinsam ist den meisten Beschwerden, dass die betroffenen Nutzer zunächst Safari 14 installiert und erst danach das Security Update eingespielt hatten. Bei umgekehrter Vorgehensweise kam es offenbar in aller Regel nicht zu Problemen. Die Ursache hierfür ist bislang nicht bekannt. Nutzer von macOS 10.13 High Sierra, für das es ebenfalls ein Sicherheitsupdate mit der Versionsnummer 2020-005 und Safari 14 gab, sind hingegen nicht betroffen. Für User, auf deren Mac Mojave läuft, stellt Apple mittlerweile wieder Safari 13.1.2 zur Verfügung. Ob das Browser-Downgrade die aufgetretenen Probleme beseitigt, ist derzeit nicht bekannt.Betroffene können ihr System auf macOS 10.15 Catalina updaten, um die Bugs zu beheben. Wer das nicht möchte oder kann, sollte den vorherigen Versionsstand aus einem Time-Machine-Backup wiederherstellen oder macOS Mojave 10.14.6 neu installieren. Die Setup-Datei ist im Mac App Store verfügbar. Es empfiehlt sich, anschließend das Sicherheitsupdate 2020-004 einzuspielen.Apple hat noch in der Nacht ein "Supplemental Update" für Mojave freigegeben, welches die zahlreichen Probleme mit dem Sicherheitsupdate wohl beseitigen soll.