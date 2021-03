Schwarzer HomePod in den USA "nicht verfügbar" – Produktneuerungen voraus?

Schwarzer HomePod: Nicht verfügbar

Gerüchte zu HomePod 2: Fehlanzeige

Über dreieinhalb Jahre liegt die Vorstellung des HomePods nun schon zurück. Apple hatte den mehr oder weniger smarten Lautsprecher im Juni 2017 anlässlich der World Wide Developers Conference gezeigt. Der Verkauf lief allerdings erst im Februar 2018 an, da Apple Verzögerungen bekannt geben musste. Bis auf eine Preissenkung tat sich lange Zeit nichts, erst im vergangenen Herbst erweiterte Apple die Produktreihe um den deutlich günstigeren HomePod mini. Zahlreichen Berichten zufolge konnte das Unternehmen damit in der Tat viele Kunden anziehen, denen der reguläre HomePod schlicht zu teuer ist.Im Apple Online Store gibt es nun Hinweise darauf, dass Apple möglicherweise die erste Aktualisierung des großen HomePods seit Erscheinen vorbereitet. So deklariert Apple die schwarze Variante des Lautsprechers in den USA als "nicht verfügbar". Das weiße Exemplar lässt sich noch auswählen, in der dunklen Variante bleibt der Continue-Button hingegen inaktiv. Daraus kann man zwar nicht zwingend ableiten, bald die zweite Generation des HomePods zu sehen, angesichts der Gerüchte um ein Apple-Event gegen Monatsende ist aber zumindest der Zeitpunkt verdächtig.In den letzten Monaten kursierten allerdings keinerlei konkretere Berichte über eine Neuauflage der HomePods. Zwar behielt die Gerüchteküche bezüglich des HomePod mini recht, zur zweiten Generation des großen HomePods war aber nichts zu hören. Ohnehin wird in Diskussionen immer wieder die Frage aufgeworfen, ob Apple noch besonders großes Interesse an den 329 Euro teuren Geräten hat – zumal der HomePod mini darauf hinweist, dass in der niedrigeren Preisklasse mehr Potenzial liegt. Ruft man die Produktseiten übrigens hierzulande auf, muss man zwar wochenlange Wartezeiten in Kauf nehmen, bestellen lassen sich die Geräte aber. In der Lieferprognose nennt Apple derzeit den Zeitraum zwischen 7. und 14. April.