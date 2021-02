3 Jahre HomePod – sind Apples Smartspeaker ein Erfolg?

Noch immer die 2017 gezeigte Hardware



Ist der HomePod ein Erfolg?

Zwischen der Ankündigung und dem Verkaufsstart des HomePods lag viel Zeit. Vorgestellt hatte Apple den mehr oder weniger smarten Speaker bereits im Juni 2017, erst seit dem 9. Februar 2018 konnte man das Gerät allerdings erwerben. Durch die Gerüchteküche waren Apples Pläne bezüglich eines Siri-Lautsprechers aber bereits deutlich früher kursiert, spätestens seit 2016 galt ein derartiges Produkt als sehr wahrscheinliche Erweiterung des Apple-Sortiments. Recht bald nach Markteinführung machte sich aber eine gewisse Ernüchterung breit. Die Audioqualität galt zwar gemeinhin als hervorragend, Siri setzte allerdings erst deutlich später zur Aufholjagd an. Apple war dies bestens bekannt, weswegen der HomePod auch nie als Siri-Lautsprecher beworben wurde. Wesentlich günstigere Smartspeaker (mit Alexa oder Googles Sprachsteuerung) deklassierten den HomePod zunächst.Drei Jahre später ist der klassische HomePod noch immer unverändert – allerdings nur hardwareseitig. Der Preis sankt im Jahr 2019, Siri wurde in der Zeit deutlich zuverlässiger, größere Systemupdates verbesserten die Funktionalität des Lautsprechers. Gleichzeitig erweiterte Apple das HomePod-Lineup um ein günstiges Modell, wenngleich dies deutlich später als prognostiziert erfolgte. Der HomePod mini wurde im vergangenen Herbst vorgestellt, seit November lässt sich die kleine Sound-Kugel bestellen. Lieferzeiten von bis zu zwei Monaten dokumentierten, wie hoch die Nachfrage nach einem günstigeren HomePod ist ( 99 Euro vs. 329 Euro ). Auch ein Vierteljahr nach Verkaufsstart muss man noch eine ganze Weile auf seine Bestellung warten, Apple prognostiziert derzeit rund zweieinhalb Wochen.An der Frage, ob der HomePod für Apple ein Erfolg oder Misserfolg ist, scheiden sich die Geister. Zumindest anfänglich hatte Apple wohl deutlich höhere Verkaufszahlen erwartet, glaubt man verschiedenen Berichten. Hohe Marktanteile erzielte der klassische HomePod nie, dazu war er schlicht viel zu teuer. Im letzten Jahr hieß es, dass sich Alexa- und Google-basierte Systeme gemeinsam rund 95 Prozent der US-Stückzahlen sichern. Die Auswirkungen des HomePod mini sind noch unbekannt, zumal die erheblichen Lieferverzögerungen mögliches Wachstum auch empfindlich ausbremsen. Von Marktexperten heißt es allerdings, Apple habe mit dem günstigen HomePod beste Chancen , sich deutlich nach oben zu katapultieren – wenngleich die Modellreihen weiterhin eher ein Nischenprodukt bleiben. Was Apple aber jedenfalls nicht geglückt ist: Einen Markt zu revolutionieren – denn den Ton geben auch nach drei Jahren noch andere an. Bemisst man den Erfolg an dieser Frage, so gelang Apple vergleichsweise wenig. Doch wie schätzen Sie die Lage ein – ist die HomePod-Linie ein Erfolg oder hätten Sie mehr erwartet?