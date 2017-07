Samsung: Neue Monitore mit 24, 27 und 32 Zoll Diagonale – Topmodell mit 4K UHD und QLED

Speziell für berufliche Anwender wie Grafikdesigner, Videoproduzenten und Architekten, die am Arbeitsplatz auf scharfe Bilder, Detailgenauigkeit und eine hohe Farbtreue angewiesen sind, adressiert Samsung die neuen Business-Monitore der Serie SHD850 (erhältlich in 24 und 27 Zoll), sowie den QLED-Monitor U32H850.Für die Monitore der SH850-Serie in 24 Zoll und 27 Zoll verspricht der Hersteller eine hohe Bildqualität in WQHD-Auflösung. Die darin verbauten PLS-Panel mit einer Auflösung von 2.560 x 1.440 Pixeln sind auf hohe Detailtreue und konsistente Farbwiedergabe getrimmt. Zum Funktionsumfang gehören Dinge wie Picture-in-Picture und Picture-by-Picture, die das gleichzeitige Aufrufen von Dokumenten von unterschiedlichen Eingabequellen auf derselben Benutzeroberfläche ermöglichen. Falls der Platz doch knapp wird, können mehrere Monitore über die Daisy-Chain-Funktion miteinander verbunden und die Bildfläche erweitert werden. Über dieselbe Funktion kann der Bildschirm zudem auch auf andere Geräte dupliziert werden, was sich zum Beispiel für Konferenzen und Schulungen anbietet.Das Design der Bildschirme ist an drei Seiten nahezu rahmenlos. Lediglich die Unterkante ist etwas ausladender konstruiert. Damit eignet sich die Monitorserie besonders für Multi-Display-Installationen mit mehreren Bildschirmen nebeneinander. Ein USB Typ C Port sorgt für zusätzliche Konnektivität.Der sogenannte Eye Saver Modus (Reduzierung des Blauanteils) und Flicker-Free-Technologie (kein Flackern der Hintergrundbeleuchtung beim Dimmen) unterstützen ermüdungsfreies Arbeiten. Dank Höhenverstellung, Neigungs- und Drehwinkeleinstellung (im Samsung-Marketing-Sprech: HAS, Tilt und Swivel) und der Möglichkeit, den Bildschirm ins Hochformat drehen zu können (Pivot) lässt sich der SH850 an die Bedürfnisse des Anwenders anpassen.Das Topmodell in 32 Zoll nutzt ein VA-Panel mit einer Auflösung von 3.840 x 2.160 Bildpunkten (4K UHD) und einer Konstrastrate von 3.000:1. In Kombination mit Samsungs Quantum Dot-Technologie soll der Monitor ein Farbspektrum von bis zu 125 Prozent der sRGB-Skala abdecken. Außerdem bietet der UH850 mithilfe von Frame Rate Control (FRC) eine Farbtiefe von bis zu 1 Milliarde Farben. Mittels UHD Upscaling können Bilder in niedrigerer Auflösung auf eine annähernd gleiche Auflösung wie UHD hochgerechnet werden. Natürlich bietet auch der U32H850 die oben genannten Funktionen der kleineren Modelle (z.B. Picture-by-Picture & Picture-in-Picture). An Anschlussmöglichkeiten bietet er unter anderem HDMI, Display-Port und einen USB-3.0-Hub (1u/4d).Der UH850 ist in 32 Zoll für 759 Euro erhältlich. Der SH850 kann in 24 Zoll für 419 Euro und in 27 Zoll für 539 Euro (alle Preise UVP) erworben werden. Die Neuheiten sind ab sofort erhältlich. Bei Amazon war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nur das 32"-Modell gelistet. U32H850 bei Amazon (rund 748 Euro bei Veröffentlichung)