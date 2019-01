Samsung-Manager wechselt in Apples Akku-Entwicklung

Globaler Entwicklungsleiter

Nächste Generation: Festkörper-Akkus für Fahrzeuge

Soonho Ahn wechselt von Samsung SDI zu Apple, um dort der Abteilung für Akku-Entwicklung vorzustehen. Der Manager leitete bei der Tochtergesellschaft von Samsung Electronics die Entwicklung von Lithium- und „Next Generation“-Technologien. Bloomberg meldet , Apple wolle sich künftig von den Akku-Lieferanten unabhängig machen – darunter fällt auch Samsung SDI. Allerdings könnte Ahn ebenfalls für die Entwicklung von Auto-Akkus zuständig sein, sein letzter Arbeitgeber präsentierte gerade Neuheiten in diesem Bereich. Zuletzt interessierte sich Apple für Rohstoffe der Akku-Produktion.Soonho Ahn soll die globale Entwicklung von Akkus in Cupertino leiten. Da er von einem Apple-Lieferanten wechselt, kennt man sich vermutlich bereits. Der iPhone-Produzent versucht immer stärker, sich von Drittherstellern unabhängig zu machen. Dieses Streben führte etwa zu der Entwicklung eigener Prozessoren, den besten der Branche. Dem kalifornischen Konzern könnte auch nicht schmecken, dass Rivale Samsung Electronics die Mehrheit an dem Akku-Produzenten hält und somit jederzeit den Hahn abdrehen könnte. Bisher arbeiten beide Konzerne in verschiedenen Bereichen zusammen. So stammen von Samsung häufig Speicherbausteine und Displays für iPhones und Macs. Zuletzt soll sich Apple für den Kauf von Cobalt direkt von den Minengesellschaften interessiert haben. Die Industrie verwendet den Rohstoff zur Akku-Herstellung.Ahn leitete seit 2015 bei Samsung SDI nicht nur die herkömmliche Batterieentwicklung, sondern hat an Alternativtechnologien zu Lithium & Co. gearbeitet. Erste Festkörperbatterien und deren Vorteile präsentierte das Unternehmen gerade erst auf der North American International Auto Show (NAIAS) in Detroit. Statt auf flüssige beziehungsweise polymere Elektrolyte setzen Festkörperbatterien auf Festelektroden und -elektrolyte. Im Ergebnis können die Akkus ohne zu explodieren, Hitze und Stöße verkraften. Zudem wirbt der Hersteller mit schnellen Ladezeiten und einer Reichweite von 600 Kilometern nach einer Ladezeit von 20 Minuten. Samsung SDI stellt neben Akkus auch OLED-Displays für Apple her.