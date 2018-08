Zukünftige OLED-iPhones und Apple Watch: Längere Akkulaufzeiten dank neuer Platinen-Technologie

5 bis 15 Prozent weniger Energieverbrauch

Apple könnte in den nächsten Jahren auf eine neue Rückwandplatinen-Technologie setzen, um die Akkulaufzeit der Apple Watch und der OLED-Modelle des iPhone zu verlängern. Die Platine ist verantwortlich dafür, jeden einzelnen Pixel des Displays ein- und auszuschalten. Daher spielt das Bauteil eine wichtige Rolle für die Auflösung des jeweiligen Displays, die Bildwiederholrate und die damit zusammenhängende Akkubelastung.Die in Smartphones verbauten OLED-Displays nutzen aktuell LTPS TFT (Low Temperature Poly Silicon) als Standardtechnologie für Rückwandplatinen. Apple könnte in den nächsten Jahren von LTPS zu LTPO (Low Temperature Polycrystalline Oxide) wechseln, was eine Energieersparnis von etwa 5 bis 15 Prozent zu Folge hat, so ein Bericht von IHS Markit.Das Marktforschungsunternehmen geht davon aus, dass Apple LTPO für die Apple Watch priorisiert und Display-Anbieter wie Samsung oder LG entsprechend erst um Lieferungen für die Smartwatch bittet. Die OLED-Modelle des iPhone sollen nach und nach folgen.Zudem berichtet IHS Markit von Plänen Apples, wonach das Unternehmen die Entwicklung einer eigenen LTPO-Technologie anvisiert, um mehr Kontrolle über die für OLED-Displays benötigten Komponenten zu erlangen. Aktuell haben Apple-Zulieferer wie Samsung und LG eine exklusive Handhabe über die Platinen-Technologie.