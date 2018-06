Safari Technology Preview 58 verfügbar, neue Funktionen aus Safari 12 lassen sich testen

Seit rund zwei Jahren veröffentlicht Apple "Technology Previews" des hauseigenen Browsers Safari. Dort kommen neue Technologien lange vor der Marktreife zum Einsatz, teilweise testet Apple auch funktionelle Änderungen. Kurz nach Beginn der diesjährigen Entwicklermesse hat Apple einen aktualisierten Build freigegeben und die Safari Technology Preview 58 verteilt. Installieren lässt sich diese sowohl unter macOS 10.13 High Sierra als auch macOS 10.14 Mojave, ein Entwickler-Account ist nicht erforderlich.Enthalten sind bereits die angekündigten Verbesserungen von Safari 12, das im Herbst zusammen mit Mojave erscheint. Dazu zählt beispielsweise die Rückkehr der Favicons – zur einfacheren Orientierung bei mehreren geöffneten Tabs sind fortan wieder die kleinen Website-Icons zu sehen. Niemand hatte so recht verstanden, warum Apple überhaupt eine derart übliche und praktische Darstellung zugunsten reiner Beschriftung eliminierte. Zum Glück hörte Apple auf den Ärger der Nutzer und korrigierte den Fehler. Allerdings muss der Nutzer dies manuell in den Einstellungen aktivieren, einen kompletten Sinneswandel gab es also offensichtlich nicht.Die Technology Preview bringt zudem Apples verbesserte Funktion zur Erzeugung starker, einzigartiger Passwörter mit, die dann automatisch auch synchronisiert werden können. Auf Webseiten passt sich der Algorithmus den jeweiligen Passwortregeln an ("passwordrules"-Attribut), auch Nutzernamen werden bei der Registrierung auf Wunsch vorgeschlagen. Außerdem ist der neue, intelligente Tracking-Schutz mit von der Partie. Dieser zeigt Nutzern, in welcher Weise gerade Tracking stattfindet und ermöglicht es, gezielt einzelne Tracker zu deaktivieren. Auf der Keynote hatte Apple bereits Tracking-Buttons genannt, also beispielsweise Facebook- und Twitter-Buttons, die im aktivierten Zustand bereits direkt Nutzerdaten erfassen. Die komplette Auflistung der Neuerungen lässt sich auf der entsprechenden Seite im Entwicklerbereich nachlesen.