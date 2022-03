Safari: Hell- und Dunkelmodus bald für Webseiten frei wählbar?

Freie Wahl zwischen hell und dunkel für einzelne Webseiten

Blockieren von modalen Pop-ups ebenfalls bald möglich

Entweder-Oder: So lautet bislang auf iPhone und iPad das Prinzip, wenn es um die Wahl zwischen Light Mode und Dark Mode geht. Hat man sich für den Dunkelmodus entschieden, werden die Benutzeroberfläche von iOS/iPadOS sowie alle Apps, welche diese Einstellung unterstützen, stets so präsentiert – und umgekehrt. Das gilt auch für sämtliche Webseiten, welche beide Anzeigearten zur Verfügung stellen. Safari selbst bietet von Haus aus keine Möglichkeit, die Darstellung der Inhalte von Fall zu Fall zu wechseln. Eine Anpassung an persönliche Vorlieben ist somit nur möglich, wenn die Option von den Entwicklern angeboten wird.Apple plant offenbar, iPhone- und iPad-Nutzern künftig in Safari die freie Wahl zwischen Hell- und Dunkelmodus für einzelne Webseiten zu ermöglichen. 9to5Mac entdeckte nämlich im Quellcode von WebKit, auf dem Apples hauseigener und alle anderen Browser für iOS und iPadOS basieren, entsprechende Hinweise. Die neue Option erlaubt demnach das manuelle Übersteuern der systemweiten Konfiguration, sodass die Darstellung der Inhalte individuell festgelegt werden kann. Dadurch ließe sich etwa MacTechNews stets im Dark Mode anzeigen, während iOS und iPadOS sowie die Seiten anderer Anbieter im Light Mode zu sehen sind.Darüber hinaus ist im WebKit-Code, welcher auf GitHub zu finden ist, eine weitere Neuerung enthalten. In einer künftigen Version von Safari können iPhone- und iPad-Nutzer sowie Mac-Besitzer einzelnen Webseiten die Anzeige sogenannter modaler Pop-ups erlauben oder verbieten. Diese den eigentlichen Inhalt überlagernden Fenster ähneln Warnhinweisen, welche von iOS/iPadOS beziehungsweise macOS ausgegeben werden. Angreifer nutzen solche Pop-ups zuweilen, um die Nutzer mit Falschmeldungen zur Installation von Malware zu bewegen. Apple arbeitet 9to5Mac zufolge zudem an einer neuen Programmierschnittstelle für WebKit, die dem Management von Cookiebannern dienen soll. Wann diese Neuerungen in Safari zur Verfügung stehen, ist nicht bekannt. Derzeit sind die Features noch mit dem Vermerk "To be announced" (TBA) versehen, ihre offizielle Ankündigung steht folglich noch aus.