„Safari ist der neue Internet Explorer“: Entwickler bitten um Feedback für den Apple-Browser

Jen Simmons spricht harsche Kritik an Safari an

Rückmeldungen erwünscht

Wer sich einen Mac oder ein iDevice zulegt, kommt früher oder später in Berührung mit Apples hauseigenem Internetbrowser Safari. Auf dem iPhone und iPad sind die Alternativen aber rar gesät: Zwar finden sich im App Store auch Firefox, Chrome und weitere Browser, allerdings müssen diese die WebKit-Engine nutzen, die auch bei Safari Verwendung findet. Safari löst bei vielen Nutzern nicht gerade Begeisterungsstürme aus, wenngleich Apple stetig an Verbesserungen feilt: So halten ständig neue Datenschutz-Funktionen Einzug und Erweiterungen sind neuerdings auch mit dem iOS-Ableger kompatibel. Jen Simmons, Grafikdesignerin, Apple Evangelist und Developer Advocate im Web Developer Experience Team für Safari und Webkit, bittet nun um Feedback.Auf Twitter spricht Simmons bisherige Wortmeldungen zu Safari an – und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. Die Rückmeldungen scheinen vernichtend auszufallen: Safari sei das Schlimmste, es handle sich um den neuen Internet Explorer. Microsofts Browser galt lange Zeit nicht gerade als Vorbild unter seinesgleichen: So machten Behörden und Nutzer immer wieder auf Sicherheitslücken aufmerksam, die oft nicht zeitnah geschlossen wurden. Auch bei der Implementierung neuer Webstandards hinkte der Internet Explorer eine Zeit lang hinterher. Der Vergleich von Safari mit dem Edge-Vorgänger ist daher ein für Apple wohl reichlich unrühmlicher. Simmons erhofft sich nun Rückmeldungen zu Bugs und fehlender Unterstützung, welche den Anwender möglicherweise frustrieren.Simmons wünscht sich zudem, dass Nutzer davon Abstand nehmen, auf alte Fehler einzugehen – eine etwas missverständliche Aussage. In einem weiteren Tweet erklärt sie ihren Kommentar: Sie sei sehr wohl an Fehlern interessiert, wenn diese auch nach Jahren noch nicht behoben sind und hofft auf Meldungen der Nutzer. Zuletzt sorgte Safari mit einer gravierenden Schwachstelle für Aufmerksamkeit, bei der persönliche Daten der Anwender abgegriffen wurden (siehe hier ). Auch viele der mit macOS Monterey und iOS 15 vorgestellten kosmetischen Veränderungen stießen auf reichlich Kritik: Apple stellt Nutzer beispielsweise beim Tab-Design nun vor die Wahl, ob sie die alte oder neue Aufmachung vorziehen.