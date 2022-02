iOS 15.4 mit Hinweisen auf Push-Benachrichtigungen von Safari und VR-/AR-Headset-Unterstützung

Safari auf dem iPhone und iPad bald mit Push-Mitteilungen?

Neue API für AR-/VR-Headsets

Apps müssen nicht immer nativ auf dem jeweiligen System laufen: Sogenannte „Web-Apps“ kommen über den Internetbrowser zum Einsatz und müssen auf die Besonderheiten der jeweiligen Plattform keine allzu große Rücksicht nehmen. Das mindert oftmals den Aufwand für Entwickler, die nicht an mehreren Versionen ihrer Apps arbeiten müssen. Bisweilen bleibt Anbietern aber gar keine andere Wahl: Die Auflagen der Google Play Store und des iOS App Store machen oftmals den Rückzug einer nativen Anwendung erforderlich – so war Microsoft angehalten, den Service Xbox Cloud Gaming zwingend über den Browser bereitzustellen. Mit einem künftigen iOS-Update werden Entwickler von einigen Verbesserungen bei Web-Apps Gebrauch machen können.Der Entwickler Maximiliano Firtman weist auf einige Neuerungen in der ersten Beta von iOS 15.4 hin, die bislang keine Erwähnung fanden. Besonders bemerkenswert sind Push-Benachrichtigungen für Web-Apps. Wer Safari auf dem Mac nutzt, ist mit dem Feature wohl schon vertraut: Der Browser sendet Mitteilungen an den Anwender, wenn die Internetseite im Hintergrund läuft – in einigen Fällen sogar dann, wenn die App gar nicht geöffnet ist. Was auf dem Mac und bei Android aber längst möglich ist, könnte bald auch über Safari auf dem iPhone und iPad zur Verfügung stehen. In den Einstellungen unter „Safari“ > „Erweitert“ > „Experimental Features“ finden sich zwei neue Einträge: „Built-In Web Notifications“ sowie „Push API“.Aktuell lassen sich die beiden Punkte zwar aktivieren, funktionieren aber noch nicht: Apple reicht die Funktion vermutlich in einer späteren Beta oder erst mit einer weiteren Version von iOS nach. Ebenfalls neu ist übrigens die WebXR-API: Diese sorgt für Unterstützung von AR- und VR-Headsets auf Internetseiten – zumindest theoretisch. Auch diese Programmierschnittstelle ist standardmäßig deaktiviert und erfüllt ihre Funktion gegenwärtig nicht. Möglicherweise hängt das Feature mit dem Mixed-Reality-Headset zusammen, an dem Apple Branchenkennern zufolge bereits seit geraumer Zeit arbeitet.