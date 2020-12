Rendering: Wie die Apple Watch Series 7 aussehen könnte

Neues Designelement: abgerundete Kanten

Neugestaltung könnte auf sich warten lassen

Mit der Series 6 der Apple Watch gingen einige wenige behutsame Änderungen einher: Die Höhenmessung ist akkurater und der Bildschirm heller als beim Vorgänger, außerdem ist die Uhr in der Lage, den Sauerstoffgehalt im Blut zu messen. Wer sich einen Bruch mit dem traditionellen Design erhofft hatte, wurde allerdings enttäuscht: Auch die Series 6 setzt auf die altbewährte Form mit den bekannten Bildschirmgrößen und abgerundeten Kanten. Apple wird zukünftig sicherlich Änderungen am Erscheinungsbild der Watch vornehmen – bis dahin toben sich Designer aus, die Renderings kommender Modelle erstellen und diese mit anderen teilen.Steht der Kauf einer Apple Watch an, hat der Kunde die Wahl – zwischen unterschiedlichen Displaygrößen, der Wahl des Materials sowie verschiedenen Farben: Das aktuelle Flaggschiffmodell ist in der Aluminium-Variante neuerdings auch in Blau und Rot zu haben. Bei der Form sieht die Sache anders aus: Ein rechteckiger Bildschirm mit abgerundeten Kanten bestimmt die Designsprache der Apple Watch, wenngleich die Series 4 neue Akzente setzen konnte. Bei anderen Geräten war Apple weniger zimperlich – beispielsweise weichen die neuen iPhones vom Design der letzten Jahre ab und erinnern zum Teil an das iPhone 5. Die Apple Watch könnte dieser Neuausrichtung folgen und damit optisch stimmiger ins aktuelle Portfolio passen.Der Designer Wilson Nicklaus hat in Anlehnung an die Edelstahl-Version der Apple Watch ein Konzept entworfen, das die Uhr mit flachen Kanten zeigt – und macht damit Anleihen beim aktuellen iPhone. Der Bildschirm nimmt in den Renderings keine andere Form an – eine Abkehr von rechteckigen Displays ist aber ohnehin ziemlich unwahrscheinlich. Die Grafiken vermitteln einen guten Eindruck, welchen Weg Apple tatsächlich einschlagen könnte – wenngleich es wohl nicht so bald dazu kommen wird: Laut dem Analysten Ming-Chi Kuo sei mit einer optisch überarbeiteten Apple Watch womöglich erst 2022 oder 2023 zu rechnen.