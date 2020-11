Test Apple Watch Series 6 Edition Titanium – Plus Generationenvergleich mit Series „0“

Erster Start der Apple Watch (Series 0) vor fünfeinhalb Jahren

Mit der Markteinführung der Apple Watch Anfang 2015 ist es Apple nach dem iPod, iPhone und iPad tatsächlich ein weiteres mal gelungen, ein buchstäblich bahnbrechendes Produkt in den Handel zu bringen. Eines, dass die Industrie nachhaltig beeinflusst und verändert hat. In nur wenigen Jahren ist Apple mit der inzwischen erfolgreichsten Smartwatch zudem mal eben zum größten Uhrenhersteller der Welt aufgestiegen. – Wenn das nicht beeindruckend ist, was dann?Auch mich als Uhrenliebhaber hat Apple überzeugen können. Im April 2015 erhielt ich die Apple Watch „Series 0“ in Edelstahl und mit dem Edelstahl-Gliederarmband. Seit dem habe ich keine anderen Uhren mehr getragen. Zugegeben, zwischenzeitlich kam in mir auch mal wieder der Wunsch nach einer traditionelleren, mechanischen Uhr auf, jedoch verwarf ich den Gedanken recht schnell wieder, weil mir die praktischen Möglichkeiten der Watch zu sehr fehlen würden. Dabei nutze ich längst nicht alle der gegebenen Funktionen.Vom Start weg habe ich die Watch täglich getragen und mit wenigen Ausnahmen exakt im Rhythmus von zwei Tagen aufgeladen. Bis heute hält der Akku diesen Zyklus durch, auch wenn inzwischen leichte Einbußen in der Kapazität spürbar sind. Softwareseitig werden die ersten Generationen schon eine Weile nicht mehr unterstützt, sprich: aktuelle watchOS 7-Versionen können nicht mehr aufgespielt werden. Das letzte Update erfolgte mit Version 4.3.2. Die Funktion der Uhr hat das allerdings nicht geschmälert. Lediglich neuere Funktionen, die zum Teil auch modernere Hardware erfordern, werden nicht mehr unterstützt.Die nachfolgenden Modellgenerationen erschienen mir allesamt in ihren Einzelfeatures nicht attraktiv genug, um dafür einen Neukauf zu rechtfertigen. Das galt im Prinzip auch für die aktuelle Series 6, doch die Summe aller inzwischen neuen Möglichkeiten und die aus meiner Sicht sehr attraktive „Edition Titanium“ haben mich dann doch zu einem Neukauf hingerissen. Entschieden habe ich mich für die „ Edition Titanium “ in 44 mm mit Lederarmband in „Baltisch Blau“. Die Farbe gefällt mir und als Ostsee-Anreiner schien mir das zusätzlich passend. Darüber hinaus entschied ich mich für mehr Abwechslung zusätzlich für ein geflochtenes Solo Loop Armband in „Invernessgrün“ . (40-mm-geflochtenes-solo-loop-invernessgrün-größe-1)Die Lieferung der Watch hat nach Bestellung Anfang Oktober untypisch lange über einen Monat gedauert. Das geflochtene Solo-Loop-Armband brauchte sogar noch zwei Wochen länger.