RadioStar 2S: Apples interner Funktester ähnelt dem Mac mini

RadioStar 2S ähnelt dem Mac mini

Funktester offenbar für Wandmontage vorgesehen

Neben Schraubenziehern und etlichen anderen Werkzeugen benötigten Apple Stores und zertifizierte Reparaturdienstleister eine Reihe weiterer Hilfsmittel. Dazu gehören unter anderem spezielle Halterungen sowie Diagnosegeräte. Für die Apple Watch 7 kommt beispielsweise ein drahtloses Dock zum Einsatz (siehe ), ähnliche Tools gibt es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch für iPhones, iPads, Macs und AirPods. Um Problemen mit Funkchips auf die Spur zu kommen, nutzt Apple offenbar ebenfalls ein eigens entwickeltes Gerät.Das RadioStar 2S, so die Bezeichnung, ähnelt im Design dem Mac mini, ist aber sichtlich höher. Das zeigen vier Bilder, welche der Twitter-Nutzer Internal Archive vor wenigen Tagen veröffentlicht hat. Hinsichtlich der Anschlüsse unterscheidet sich das Gerät allerdings naturgemäß fundamental vom kompakten Desktop aus Cupertino. Es verfügt nämlich über 14 Antennenbuchsen, welche für diverse Funktechniken vorgesehen sind. Den Beschriftungen lässt sich allerdings nicht entnehmen, für welche Frequenzen und Protokolle diese jeweils zuständig sind. Zusätzlich sind zwei USB-C-Ports zu erkennen, einer davon könnte der Stromversorgung dienen. Der Beschriftung auf der Unterseite zufolge wird das RadioStar 2S mit 14,5 Volt betrieben und nimmt maximal zwei Ampere auf.Auf welche Art und Weise Internal Archive in den Besitz des Geräts oder möglicherweise auch nur der Fotos gelangt ist, geht aus dem Tweet nicht hervor. Die typische Beschriftung der Unterseite und das Apple-Logo deuten darauf hin, dass es sich um ein authentisches Gerät handelt, welches vermutlich in Apple Stores, bei zertifizierten Reparaturdienstleistern oder auch in den Werkstätten des iPhone-Konzerns zum Einsatz kommt. Ein auf den Fotos zu erkennender handbeschrifteter Aufkleber legt nahe, dass das darauf abgebildete Gerät in China genutzt wird oder wurde. Bemerkenswert ist zudem: Das RadioStar 2S verfügt auf der Unterseite über zwei Befestigungslöcher, die der Wandmontage dienen dürften. In einer Antwort auf den Original-Tweet postete der Twitter-User Heavenly darüber hinaus ein Foto, welches offenbar ein völlig anders gestaltetes Vorgängermodell des Test-Tools namens RadioStar zeigt.