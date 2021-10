Rabattierte Apps, Spiele, Filme und Gadgets der Woche

Apps und Spiele im Mac App Store

Ein Übersetzungs-Tool für den Mac, Abenteuer für iPhone und iPad sowie komödiantische Romantik stehen heute auf unserer Liste der Sonderangebote in Sachen Apps, Spiele und Filme. Außerdem gibt es – passend zum Kinostart des neuen James-Bond-Films – einige ältere Streifen mit Daniel Craig zu reduzierten Preisen. Science-Fiction-Freunde und Fans von Audrey Hepburn kommen zurzeit ebenfalls auf ihre Kosten. Amazon bietet unter anderem eine HomeKit-kompatible Überwachungskamera mit kräftigem Rabatt an.statt 2,99 € (ab macOS 10.11)Linguist unterstützt mehr als 100 verschiedene Sprachen. Die App übersetzt komplette Dokumente, ganze Sätze oder einzelne Wörter direkt aus der Menüleiste oder auch einem Fenster heraus. Darüber hinaus kann man einen Hotkey zum sofortigen Übersetzen ganzer Webseiten oder anderer Apps festlegen. Linguist liest außerdem auf Wunsch die fertig übersetzten Texte vor, der Export als Word-Dokument, RTF oder Textdatei ist ebenfalls möglich. Die App benötigt zwingend eine Internetverbindung.statt 2,99 € (ab macOS 10.12)Die App speichert alle in die Zwischenablage kopierten Inhalte, also beispielsweise Texte, Bilder und Dokumente sowie URLs. Diese können dann von der Menüleiste aus aufgerufen und wieder verwendet werden. Clipsy merkt sich bis zu 9.999 Einträge, zeigt deren genauen Typ an und bietet eine Suchfunktion. Zudem können Inhalte gelöscht und bearbeitet werden. Darüber hinaus lassen sich einzelne Apps von der Speicherung durch Clipsy ausschließen.- 8,99 € statt 26,99 €- 2,99 € statt 4,99 €- 4,99 € statt 9,99 €statt 2,99 € (ab iOS 7.1)Das Casual-RPG im Rogue-Stil spielt in einer düsteren Welt. In dieser wimmelt es nur so von einer finsteren Brut aus Orks und Goblins, welche die Stadt Greifenburg belagern. Auf der schwierigen und vor allem gefährlichen Suche nach der entführten Tochter des Barons von Greifentreu warten nicht nur etliche Hinterhalte auf den Spieler, sondern auch übermächtige Gegner und tiefe dunkle Verliese. "Das schwarze Auge: Skilltree Saga" bietet 100 Spielebenen sowie eine große Auswahl an Abenteuern, welche es als Mensch, Zwerg oder Elf zu bestehen gilt.statt 4,99 € (ab iOS 10.0)Die Fortsetzung des 2D-Adventures "The Inner World" bietet wie der Vorgänger handgezeichnete Animationen, einen atmosphärischen Soundtrack und humorvolle Dialoge. Der Spieler nimmt darin die Rolle eines Thronerben namens Robert ein, welcher drei Jahre lang versteinert war. Nach der Wiedererweckung macht er sich auf, um den letzten Windmönch zu finden und mit dessen Hilfe die Familie der Flötennasen zu retten. Im Verlauf der Reise müssen unter anderem knifflige Rätsel gelöst und etliche Abenteuer bestanden werden.- 0,99 € statt 4,99 €- 0,99 € statt 4,99 €- 6,99 € statt 12,99 €statt 9,99 €Film noir von John Huston, 1941, 100 MinutenDer Klassiker mit Humphrey Bogart in der Rolle des zynischen Detektivs Sam Spade gilt als Meisterwerk der "Schwarzen Serie", welche die Kinowelt in den 1940er und 1950er Jahren prägte. Der bis heute legendäre Schauspieler begibt sich in dem Schwarz-Weiß-Streifen auf die Suche nach einer kostbaren antiken Figur, genannt der "Malteser Falke". Im Verlauf der Geschichte begegnen ihm zahlreiche zwielichtige Gestalten. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman des bekannten Autors Dashiel Hammett.statt 9,98 €Komödie von Norman Jewison, 1987, 101 MinutenDieser Liebesfilm erzählt die Geschichte einer jungen Witwe namens Loretta. Die attraktive Frau, gespielt von Popstar Cher, ist nach dem Tod ihres Mannes nicht mehr allzu sehr an Männern interessiert. Das ändert sich schlagartig, als die 37-Jährige den äußerst netten, aber leider etwas langweiligen Junggesellen Johnny (Danny Aiello) trifft. Bevor sie ihn jedoch wie beabsichtigt heiraten kann, lernt sie seinen Bruder Ronny kennen, der von Nicholas Cage verkörpert wird. Daraufhin nimmt das Schicksal seinen Lauf.(Science-Fiction, 2000) - 3,99 € statt 9,99 €(James-Bond-Film, 2006) - 6,98 € statt 9,98 €(James-Bond-Film, 2012) - 6,98 € statt 9,98 €(James-Bond-Film, 2012) - 6,98 € statt 9,98 €(Komödie, 1969) - 4,98 € statt 9,98 €(Komödie, 1961) - 4,98 € statt 9,98 €statt 1.599,00 €Den 55-Zoll-Fernseher gibt es aktuell bei Amazon und Saturn zum absoluten Tiefpreis. Das smarte 4K-Gerät verfügt über vier HDMI-Anschlüsse und zwei USB-Ports. Es unterstützt HDR10+, bietet einen besonders breiten Betrachtungswinkel und eine Antireflexbeschichtung. Der Fernseher passt die Helligkeits- und Kontrasteinstellungen automatisch an das Umgebungslicht im Raum an. Die mitgelieferte Fernbedienung lässt sich mithilfe der integrierten Solarzelle oder per USB laden. Das 65-Zoll-Modell ist derzeit ebenfalls zum reduzierten Preis zu haben.statt 299,00 €Den portablen Bluetooth-Lautsprecher gibt es heute bei Saturn anlässlich des Weltmusiktags zum äußerst günstigen Preis. Die akkubetriebene Soundbox ist wasserfest und bietet mit einer Ladung eine Laufzeit von bis zu 15 Stunden. Der JBL Xtreme 2 lässt sich zudem als Powerbank einsetzen und versorgt dann maximal vier Geräte wie iPhones oder iPads gleichzeitig mit Energie. Für kräftigen Sound sorgen unter anderem vier Bassmembranen. Mithilfe von JBL Connect+ können bis zu hundert Lautsprecher mit dem JBL Extreme 2 verbunden werden. Zum selben Preis wie bei Saturn gibt es die Bluetooth-Box derzeit auch bei Amazon statt 239,99 €Das Set von Eufy ist HomeKit-kompatibel und liefert bewegte Bilder in Full-HD-Auflösung. Die Kameras lassen sich sowohl in Innenräumen als auch im Außenbereich einsetzen. Die Akkulaufzeit gibt der Hersteller mit bis zu 180 Tagen an. Zu den Features des Systems gehören unter anderem die Nachtsicht-Fähigkeit, automatische Erkennung von Vögeln, Hunden und Blättern im Wind. Diese Funktion soll Fehlalarme weitegehend ausschließen. Die Überwachungsvideos werden lokal gespeichert, ein kostenpflichtiges Cloud-Abonnement wie bei anderen Herstellern ist daher nicht erforderlich. Sämtliche erforderlichen Kabel und ein Netzteil sind im Lieferumfang enthalten.: Die genannten Preise und Verfügbarkeiten waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell, können sich jedoch jederzeit ändern. MacTechNews übernimmt daher keine Gewähr für die dauerhafte Richtigkeit der Angaben.