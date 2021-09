Rabattierte Apps, Spiele, Filme und Gadgets der Woche

Apps und Spiele im Mac App Store

Ein Spiel für den Mac, in dem man zum Autobahnmanager wird: Das ist nur eine der Apps, welche es heute im App Store zum reduzierten Preis gibt. Außerdem rabattiert sind eine deutsche Komödie, die mit dem Europäischen Filmpreis ausgezeichnet wurde, sowie ein leistungsfähiger Kreuzworträtsel-Generator. Amazon hält im Moment zahlreiche September-Angebote bereit, unter anderem das Topmodell der hauseigenen Smartspeaker und eine HomeKit-kompatible Überwachungskamera ohne Cloud-Zwang.statt 6,99 € (ab macOS 10.13)Das stimmungsvolle Abenteuerspiel ist vom Design her einem japanischen Pop-up-Buch nachempfunden. Der Spieler begibt sich in Tengami auf die Reise durch ein märchenhaftes Land mit vielen beschaulichen Wasserfällen, aber auch finsteren Wäldern und verlassenen Schreinen. Auf seinem Weg muss er das Rätsel eines einsam sterbenden Kirschbaums ergründen und kommt dabei vielen Geheimnissen auf die Spur. Durch Falten, Verschieben und Umblättern lässt sich tief in die Geschichte eintauchen.statt 3,99 € (ab macOS 10.9)Mit dieser App lassen sich auf spielerische Art und Weise eigene Musikstücke erzeugen. Mithilfe von Symbolen, die man auf eine Gruppe von virtuellen Beatboxern zieht, entstehen vielfältige Melodien und Rhythmen, dabei sind der Fantasie kaum Grenzen gesetzt. Zur Verfügung stehen acht verschiedene Musikrichtungen sowie etliche Stile, auf Wunsch erklingen sogar ganze Chöre. Die eigenen Mixe können gespeichert und mit anderen geteilt werden. Incredibox verfügt zudem über einen Automatik-Modus, der ganz ohne Zutun des Nutzers Musikstücke kreiiert.- 25,99 € statt 31,99 €- 4,99 € statt 9,99 €- 13,99 € statt 27,99 €- 49,99 € statt 89,99 €statt 1,99 € (ab iOS 9.0)Bei diesem Game wird der Spieler zum Autobahnmanager. In "Traffix: Stadtrausch" führen die Asphaltbänder durch große Städte wie Tokio, Istanbul oder Paris und sind Orte voller Chaos, Stress und Wut. Der Frieden lässt sich daher nur bewahren, wenn zum richtigen Zeitpunkt die Ampeln passgenau gesteuert werden. Diese Aufgabe klingt einfach, kann sich aber als äußerst knifflig erweisen. Erschwert wird sie zudem durch Verkehrsteilnehmer wie Lkw, Busse und Züge sowie sogar das eine oder andere Flugzeug. Außerdem gibt es einen speziellen Chaos-Modus für erfahrene Spieler.statt 2,29 € (ab iOS 9.0)Das Reaktionsspiel bietet insgesamt drei Modi. Neben dem klassischen Rennen auf einer unendlichen Strecke gibt es einen Arcade- und einen Rush-Mode, in dem man gegen die Uhr antreten muss. Dabei gilt es, leuchtenden Türmen auszuweichen, damit diese nicht durch eine Berührung zum Explodieren gebracht werden. Das erfordert nicht nur Konzentration, sondern auch Reaktionsschnelligkeit und Geschicklichkeit. Die Rennstrecke ist dabei nicht vorgefertigt, sondern wird im Verlauf des Spiels in Echtzeit erzeugt.- 1,99 € statt 3,99 €- 0,99 € statt 1,99 €- 0,99 € statt 2,99 €statt 9,99 €Actionfilm von Georges Lautner, 1981, 103 MinutenDer Film gehört zu den erfolgreichsten Arbeiten von Jean-Paul Belmondo. Der vor wenigen Tagen verstorbene französische Filmstar spielt darin den Agenten Joss Beaumont, der während einer Mission in Afrika von seinem eigenen Geheimdienst im Stich gelassen wird. Nach der Flucht aus einem Arbeitslager kehrt er nach Paris zurück und macht sich daran, seinen ursprünglichen Auftrag auszuführen. Dabei kommt es zu einem Katz- und Mausspiel mit tödlichen Konsequenzen. Die Musik zum Film schrieb der legendäre Komponist Ennio Morricone.statt 9,99 €Komödie von Maren Ade, 2016, 155 MinutenDer mit dem Europäischen Filmpreis ausgezeichnete Streifen erzählt die Geschichte des Musiklehrers Winfried, gespielt von Peter Simonischek. Da dieser zu Hause nicht viel von seiner Tochter (Sandra Hüller) sieht, die ständig um die Welt reist, besucht er sie spontan bei einem großen Projekt in Rumänien. Da Winfried jedoch stets zu absurden Scherzen aufgelegt ist, nervt er Ines gewaltig. Schließlich kommt es zwischen den beiden zum Eklat.(Thriller, 1976) - 3,99 € statt 9,99 €(Komödie, 1977) - 3,99 € statt 9,99 €(Literaturverfilmung, 2014) - 3,99 € statt 9,99 €(Literaturverfilmung, 1983) - 4,98 € statt 9,98 €statt 45,00 €Apples magnetischen Ladepuck gibt es aktuell beí Amazon zum absoluten Tiefpreis, mit 29 Euro ist er erheblich günstiger als im Onlineshop des iPhone-Konzerns. Das Gerät lädt iPhone 12, iPhone 12 mini und iPhone 12 Pro (Max) mit bis zu 15 Watt kabellos auf. Zudem unterstützt der MagSafe-Ladeadapter den Qi-Standard und ist somit kompatibel zu allen entsprechend ausgestatteten Smartphones aus Cupertino sowie den AirPods mit kabellosem Ladecase. Ein Netzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten, sondern muss separat erworben werden. Apples passenden 20-Watt-Power-Adapter mit USB-C-Port gibt es bei Amazon ebenfalls zum reduzierten Preis.statt 199,99 €Das Topmodell der vernetzten Lautsprecher von Amazon gibt es nur sehr selten zum Angebotspreis. Derzeit ist der Echo Studio, welcher laut Testberichten hinsichtlich der Klangqualität dem mittlerweile eingestellten HomePod von Apple ebenbürtig ist, 30 Euro günstiger zu haben als sonst. Der Smartspeaker mit integriertem Zigbee-Hub und dem Sprachassistenten Alexa verfügt über fünf Lautsprecher. Er unterstützt neben Amazon Music auch Apple Music, Spotify sowie weitere Streamingdienste und passt sich automatisch an die Raumakustik an.statt 199,00 €Die smarte Überwachungskamera des französischen Herstellers ist HomeKit-kompatibel und erfordert im Unterschied zu zahlreichen Produkte anderer Anbieter kein Cloud-Abonnement. Die Daten speichert das für Innenräume geeignete Gerät nämlich auf einer im Lieferumfang enthaltenen Micro-SD-Karte. Zudem schickt die Kamera im Falle eines Einbruchs sofort eine Meldung an das registrierte Smartphone. Zudem lässt sich das Gerät mit Siri und anderen Sprachassistenten steuern.statt 99,00 €Das Zwölf-Monats-Abo von Microsofts Office-Apps für bis zu sechs Mitglieder einer Familie gibt es im Rahmen der September-Angebote von Amazon nahezu zum halben Preis. Im Paket enthalten sind neben Word und Excel auch Powerpoint, Outlook und OneNote. Zudem erhält jeder Nutzer ein Terabyte Cloud-Speicher auf OneDrive. Der Aktivierungscode kommt per E-Mail, mit diesem lassen sich die Programme ein Jahr lang auf Mac, iPhone und iPad sowie Windows-Rechnern und Android-Smartphones einsetzen.: Die genannten Preise und Verfügbarkeiten waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell, können sich jedoch jederzeit ändern. 