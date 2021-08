Rabattierte Apps, Spiele, Filme und Gadgets der Woche

Apps und Spiele im Mac App Store

Weitere preisreduzierte Apps im Mac App Store:

EXIF Cleaner Pro

Bato - Magisches Billard

Balls vs. Pixels: Break-it!

Snippit

Apps und Spiele im iOS App Store

Weitere preisreduzierte Apps im iOS App Store:

Geheimakte 3

Ears and Burgers

Lost Horizon

Filme im iTunes Movie Store und bei Amazon

Weitere preisreduzierte Filme im iTunes Movie Store und bei Amazon:

Mad Max

Manche mögen's heiß

Vom Winde verweht]

Good Bye, Lenin!

Gadgets und Geräte

Anker Ladedock für Apple Watch - 28,49 €

Hinweis

Eine temporeiche und witzige Liebesgeschichte, die im Baskenland spielt, steht heute ganz oben auf der Liste der Filmschnäppchen. Außerdem gibt es derzeit einen einfachen, aber leistungsfähigen Texteditor für den Mac zum reduzierten Preis. Kostenlos zu haben ist aktuell ein EXIF-Viewer für iPad und iPhone. Wer auf der Suche nach einem günstigen Ladedock für seine Apple Watch ist, wird aktuell bei Amazon fündig.statt 9,99 € (ab macOS 10.8)Das Tower-Defense-Game entführt den Spieler auf eine epische Reise, in deren Verlauf er ein Königreich gegen Orks, Trolle, Zauberer und Monster verteidigen muss. Die Mächte der Finsternis lauern dabei in Wäldern und auf Bergen sowie zahlreichen weiteren Schauplätzen. "Kingdom Rush HD" bietet stundenlanges Gameplay und zahlreiche Modi mit vielen taktischen Herausforderungen.statt 14,99 € (ab macOS 10.15)Der bewusst einfach gehaltene Texteditor verfügt unter anderem über Markdown-Support und einen Schreibmaschinen-Modus. Zudem unterstützt er Tastaturkürzel für die Formatierung von Wörtern und Textpassagen. iWriter Pro exportiert Markdown-Dokumente in verschiedenen Formaten wie HTML, PDF oder LaTeX. Die App kann darüber hinaus automatisch nummerierte Listen erstellen und zählt Zeichen und Wörter in Echtzeit während der Eingabe.- 1,99 € statt 4,99 €- 0,99 € statt 3,99 €- 0,99 € statt 2,99 €- 1,99 € statt 2,99 €statt 2,99 € (ab iOS 9.0)Die App für iPhone und iPad zeigt nicht nur die Metadaten von Bildern an, sondern ermöglicht auch das Entfernen von EXIF-Informationen wie zum Beispiel GPS-Positionen. "EXIF Viewer by Fluntro" kopiert auf Wunsch die EXIF-Daten in die Zwischenablage, sodass diese sich etwa als Text in Dokumente oder Datenbanken einfügen und verarbeiten lassen. Die App ist für Hobbyfotografen ebenso geeignet wie für Profis.statt 11,99 € (ab iOS 13.0)Das Action-Rollenspiel wurde speziell für das iPad entwickelt, lässt sich aber auch auf dem iPhone und einem M1-Mac spielen. "Moonlighter" erzählt die Geschichte eines abenteuerlustigen Ladenbesitzers namens Will. Dieser träumt davon, ein Held zu werden und macht sich in ferne Welten auf, um sein Ziel zu erreichen. Im Verlauf des Spiels muss er Kämpfe bestehen, sich mit einigen Gefährten verbünden und zahlreiche wertvolle Gegenstände erbeuten.- 0,99 € statt 3,99 €- 0,99 € statt 2,99 €- 0,99 € statt 3,99 €statt 9,98 €Komödie von Ludovic Bernard, 2018, 98 MinutenIn dieser temporeichen und witzigen Liebesgeschichte reist die Großstadtpflanze Sybille Garnier (Élodie Fontan) im Auftrag ihres Arbeitgebers ins Baskenland. Dort soll sie einen traditionsreichen Familienbetrieb aufkaufen und an gleicher Stelle einen Supermarkt errichten. Allerdings stehen dem Vorhaben nicht nur viele ziemlich sture Dorfbewohner im Weg, sondern auch ein liebenswerter Macho namens Ramuntxo Beitialarrangoïta (Florent Peyre).statt 9,99 €Animationsfilm von Chris Mckay, 2017, 104 MinutenIn diesem Spin-off von "The Lego Movie" kommt der berühmte Superheld sehr frech und fröhlich daher. Der Hintergrund der Batman-Geschichte ist allerdings natürlich wie stets zunächst ziemlich ernst: Gotham City steht vor großen Veränderungen, weil der Bösewicht Joker die Stadt wieder einmal übernehmen will. Um seinen Erzfeind zu bezwingen, tut sich Batman mit vielen anderen zusammen und entdeckt dabei im Lauf der Zeit sogar die helleren Seiten des Lebens. "The Lego Movie" ist zurzeit im iTunes Movie Store ebenfalls zum reduzierten Preis von 3,99 Euro zu haben.(Actionfilm, 1980) - 3,99 € statt 9,99 €(Komödie, 1959) - 4,98 € statt 9,98 €(Literaturverfilmung, 1939) - 3,98 € statt 9,98 €(Komödie, 2003) - 3,98 € statt 9,98 €statt 99,00 €Den smarten Lautsprecher aus Cupertino bieten aktuell einige Onlinehändler zehn Euro günstiger an als Apple, darunter auch Saturn. Der kompakte Smartspeaker bietet einen für seine Größe überraschend guten Klang und kann darüber hinaus auch als Zentrale für Apples Smarthome-Service namens HomeKit fungieren. Der HomePod mini arbeitet nahtlos mit anderen Geräten des iPhone-Konzerns zusammen, zwei der Lausprecher lassen sich zudem als Stereopaar nutzen.statt 35,99 €Die Ladestation für Apples Handgelenkscomputer ist heute bei Amazon zwanzig Prozent günstiger als sonst. Die Apple Watch kann sowohl vertikal als auch horizontal auf dem einklappbaren runden Dock platziert werden, der drahtlose Ladevorgang beginnt dann automatisch. Ein 120 Zentimeter langes USB-C-Kabel ist im Lieferumfang enthalten, ein passendes Netzteil wie etwas das kompakte Anker Nano muss allerdings separat erworben werden. Anker gewährt auf das Gerät eine 18-monatige Herstellergarantie.statt 149,00 € (UVP)Die True-Wireless-In-Ears gab es bereits vor einiger Zeit bei Saturn mit ordentlichem Rabatt, jetzt hat der Onlinehändler den Preis noch weiter reduziert. Die Ohrhörer bieten einen Frequenzgang von 20 bis 20.000 Hertz und eine Akkulaufzeit von bis zu 10 Stunden. Mit der Ladebox sind 20 weitere Stunden verfügbar. Dank anpassbarer Tips und zusätzlicher Passstücke sitzen die In-Ears dem Hersteller JBL zufolge bequem und sicher, selbst bei sportlicher Betätigung. Zudem sind sie wasserdicht.: Die genannten Preise und Verfügbarkeiten waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell, können sich jedoch jederzeit ändern. MacTechNews übernimmt daher keine Gewähr für die dauerhafte Richtigkeit der Angaben.