Rabattierte Apps, Spiele, Filme und Gadgets der Woche

Apps und Spiele im Mac App Store

Weitere preisreduzierte Apps im Mac App Store:

Apps und Spiele im iOS App Store

Weitere preisreduzierte Apps im iOS App Store:

Filme im iTunes Movie Store und bei Amazon

Weitere preisreduzierte Filme im iTunes Movie Store und bei Amazon:

Gadgets und Geräte

Hinweis

Dank Apples jüngster Preissenkung in den App Stores für Mac, iPhone und iPad sind derzeit nahezu alle Anwendungen deutlich günstiger als noch vor zwei Wochen. Einige Entwickler gewähren darüber hinaus weitere Nachlässe, beispielsweise gibt es die Neuauflage eines bekannten Rollenspiels aktuell zum absoluten Tiefpreis. Zu den weiteren Sonderangeboten gehören unter anderem eine schwarze Komödie mit Thriller-Anklängen sowie komplett kabellose In-Ears von Anker und eine Speicherkarte von SanDisk mit hoher Kapazität.statt 11,99 € (ab macOS 10.9)Die Fortsetzung des Puzzle-Adventures entführt den Spieler erneut in die Welt der Renaissance und das Atelier von Leonardo da Vinci. Dort sind mechanische 3D-Rätsel zu lösen, zudem gibt es verborgene Geheimnisse zu lüften. "The House of Da Vinci 2" bietet unter anderem mehrere hundert neue Objekte, Zeitreisen und hypnotisierende Schauplätze. Die Steuerung wurde gegenüber dem Vorgänger neu gestaltet und ist somit nach Angaben der Entwickler noch intuitiver. Die Version für iPhone und iPad ist aktuell ebenfalls im Preis reduziert.- 0,99 € statt 4,99 €- 1,99 € statt 9,99 €- 0,99 € statt 4,99 €- 0,00 € statt 1,99 €statt 21,99 € (ab iOS 13.0)Die Neuauflage des ursprünglich bereits 2008 erschienenen Role-Player-Games bietet eine Welt voller Artefakte, deren Ursprung unbekannt ist. Niemand weiß mehr, wer sie zu welchem Zweck erschuf. Ihre geheimnisvollen Kräfte stören jedoch das Gleichgewicht der Welt und lösen einen tausend Jahre andauernden Krieg aus. In diesem muss der Spieler sich gemeinsam mit anderen bewähren und dem Konflikt ein Ende bereiten.- 8,99 € statt 17,99 €- 6,99 € statt 14,99 €- 0,99 € statt 6,99 €- 0,00 € statt 1,99 €statt 9,98 €Komödie von Til Schweiger, 2018, 127 MinutenDrei Freunde, die ein Problem mit dem Älterwerden haben, gehen nach der Einladung zum 30-jährigen Klassentreffen noch einmal gemeinsam auf die Piste. Allerdings stellt sich schnell heraus, dass Partys, Alkohol und Frauen sich nicht mehr so unbeschwert genießen lassen wie noch zu Jugendzeiten. Der Streifen ist mit zahlreichen deutschen Stars besetzt, unter anderem Til Schweiger, Milan Peschel, Samuel Finzi sowie Stefanie Stappenbeck, und belegte in den Kinocharts des Jahres 2018 mit mehr als 1,1 Millionen Besuchern den sechsten Platz.statt 9,99 €Komödie von Bong Joon Ho, 2019, 132 MinutenDie südkoreanische Gesellschaftssatire erzählt die Geschichte einer armen Familie, die sich in einem reichen und sehr vornehmen Haushalt einnistet. Das hat für beide Seiten zwangsläufig ungeahnte Folgen: Schon bald entbrennt ein erbitterter Klassenkampf, der mit viel schwarzem Humor und zahlreichen Thriller-Elementen aufwartet. Der Streifen wurde unter anderem mit vier Oscars, der Goldenen Palme von Cannes und einem Golden Globe sowie zahlreichen weiteren Filmpreisen ausgezeichnet.(Komödie, 2020) - 5,98 € statt 9,98 €(Filmbiografie, 2008) - 3,98 € statt 9,98 €(Actionthriller, 1998) - 3,99 € statt 9,99 €(Actionfilm, 2017) - 3,98 € statt 9,98 €(Zeichentrickfilm, 1999) - 4,98 € statt 9,98 €statt 499,00 €Den portablen Full-HD-Beamer von LG gibt es aktuell bei Amazon so günstig wie bei keinem anderen Onlinehändler. Er bringt Videos und Bilder mit Diagonalen von bis zu 2,54 Metern auf die Leinwand, die maximale Helligkeit beträgt 600 Lumen. Eine Akkuladung reicht für bis zu 2,5 Stunden Laufzeit, geladen wird das Gerät über einen USB-C-Anschluss. Der PF50KS Cinebeam verfügt über zwei HDMI- und einen Ethernet-Port sowie einen USB-A-Ausgang. Dank webOS unterstützt das Gerät von Haus aus zahlreiche Streamingdienste und weitere Apps.statt 59,00 €Die komplett kabellosen In-Ears der Anker-Marke Soundcore sind derzeit 36 Prozent günstiger als sonst. Die Bluetooth-Hörstöpsel verfügen über Graphene-Audiotreiber und bieten dem Hersteller zufolge ein "seidiges Klangprofil". Jeweils zwei integrierte Mikrofone reduzieren das Hintergrundrauschen, eine vollwertige aktive Geräuschunterdrückung ist allerdings nicht an Bord. Eine Akkuladung sorgt für bis zu sieben Stunden Laufzeit, mit der Energie der Ladehülle sind es maximal 40 Stunden. Die Soundcore Life P2 sind wasser- und schweißfest gemäß Schutzklasse IPX7, lassen sich also bei Bedarf mit klarem Wasser reinigen.statt 200,99 (UVP) €Die Speicherkarte mit einer Kapazität von 400 Gigabyte eignet sich unter anderem für den Einsatz in Actioncams und Drohnen, aber natürlich auch für Kameras, Smartphones und Notebooks. Sie ist gemäß UHS-I spezifiziert und bietet Übertragungsraten von bis zu 160 Megabyte pro Sekunde beim Lesen, beschreiben lässt sie sich mit maximal 90 Megabyte pro Sekunde. Die SanDisk Extreme microSDXC ist stoßfest, temperaturbeständig und wasserdicht sowie röntgensicher. Ein SD-Adapter ist ebenso im Lieferumfang enthalten wie die Wiederherstellungssoftware RescuePro Deluxe. Der USB-Stick SanDisk Ultra Flair mit 512 Gigabyte ist derzeit ebenfalls zum reduzierten Preis zu haben.: Die genannten Preise und Verfügbarkeiten waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell, können sich jedoch jederzeit ändern. MacTechNews übernimmt daher keine Gewähr für die dauerhafte Richtigkeit der Angaben.