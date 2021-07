Rabattierte Apps, Spiele, Filme und Gadgets der Woche

Apps und Spiele im Mac App Store

Hover for Safari

QR Code Reader: BarcodeTools

Koitech 3D

Apps und Spiele im iOS App Store

The House of Da Vinci - 2,29 €

6X806 Drum Machine Synth

Inseries Pro Taschenrechner

Mastersoft Schach

Filme im iTunes Movie Store und bei Amazon

Feuchtgebiete

Neil Young Journeys

Schlaflos in Seattle

Die Verlegerin

E-m@il für dich

White House Down

Wildwest im Weltraum, eine Kultkomödie mit Jeff Bridges und vielen weiteren Hollywoodstars sowie ein 32-Zoll-Display mit Gaming-Modus: Das sind nur einige der Schnäppchen in unserer heutigen Übersicht. Mit zum Teil kräftigen Rabatten zu haben sind außerdem eine Taschenrechner-App für iPad und iPhone sowie ein Passwort-Manager mit speziellen Features. Amazon bietet darüber hinaus eine Powerbank zum reduzierten Preis an.statt 29,99 € (ab macOS 10.14)Der Aufgabenmanager verbindet den Ansatz von Getting Things Done mit der Kanban-Technik. "Firetask Pro" hilft, Dinge effizient zu erledigen, angefangen bei der Erfassung der Ideen über die Verwaltung von To-Do-Listen bis hin zur kompletten Organisation eines Projekts. Die mit der App bearbeiteten Aufgaben lassen sich mit den Erinnerungen, dem Kalender und den Kontakten verbinden. Außerdem unterstützt "Firetask Pro" die Synchronisation mithilfe von iCloud. Die App für iPhone und iPad ist derzeit ebenfalls im Preis reduziert.statt 21,99 € (ab macOS 10.11)Der Passwort-Manager schützt Informationen aller Art sicher verschlüsselt. Eine Suchfunktion ist ebenso an Bord wie ein Passwort-Generator. Auf Wunsch löscht die App automatisch alle Passwörter in der Zwischenablage nach einer bestimmten Zeit. Strongbox Pro verarbeitet die Dateiformate von Password Safe und KeePass, die Datenbanken lassen sich zudem mit einem YubiKey absichern. Touch ID und das Entsperren mithilfe einer Apple Watch werden unterstützt.- 1,09 € statt 2,29 €- 1,09 € statt 3,49 €- 0,49 € statt 3,49 €statt 5,49 € (ab iOS 8.2)Das 3D-Puzzle-Adventure für iPhone und iPad stellt den Spieler vor die Aufgabe, in Leonardo da Vincis geheimer Bibliothek knifflige Rätsel zu lösen. Diese basieren auf den Ideen und Erfindungen des italienischen Genies. Im Verlauf von "The House of Da Vinci" müssen zudem unter anderem versteckte Gegenstände aufgespürt werden. Die Gestaltung der Räume orientiert sich an originalen Plänen und Aufzeichnungen aus dem Jahr 1506.statt 4,49 € (ab iOS 8.0)Wildwest im Weltall: "Space Marshals" schickt den Spieler auf eine Jagd nach gefährlichen Verbrechern, welche aus einem Gefängnis ausgebrochen sind. Dabei gilt es, Angriffen aus dem Weg zu gehen und die Ausrüstung wie Energiewaffen, Wurfäxte oder Blendgranaten mit Bedacht und taktisch geschickt einzusetzen. Das Spiel bietet in Retina-Auflösung gerenderte HD-Grafik und unterstützt MFi-Controller. Die Fortsetzung Space Marshals 2 ist aktuell ebenfalls mit Rabatt zu haben.- 1,09 € statt 2,29 €- 1,09 € statt 3,49 €- 2,29 € statt 4,49 €statt 9,98 €Filmbiografie von Tyalor Hackford, 2004, 152 MinutenDer Streifen erzählt das Leben von Ray Charles. Jamie Foxx schlüpft darin in die Rolle der Soul-Legende, die einige Monate vor der Premiere des Films verstarb. Gezeigt werden die Kindheit des 1930 geborenen Ausnahmekünstlers, der im Alter von sechs Jahren erblindete, sowie sein Aufstieg ab 1947. Thematisiert werden neben der Musik des Pianisten und Sängers auch seine amourösen Affären sowie die Heroinsucht. Ray Charles wirkte intensiv an den jahrelangen Vorbereitungen des mit zwei Oscars ausgezeichneten Films mit.statt 9,99 €Komödie von Ethan und Joel Coen, 1998, 117 MinutenJeff Bridges spielt in diesem Kultfilm einen Alt-Hippie namens Jeff Lebowsky, genannt "The Dude". Dieser gerät ganz ohne eigenes Veschulden in eine wilde Verwechslungsgeschichte, die von schwarzem Humor und durchgeknallten Typen nur so wimmelt. In weiteren Rollen sind unter anderem die Stars John Goodman, Julianne Moore, Philip Seymour Hoffman und Sam Elliott zu sehen. Der Film war seinerzeit unter anderem auf der Berlinale für einen Goldenen Bären nominiert.(Literaturverfilmung, 2013) - 5,99 € statt 8,99 €(Dokumentarfilm, 2012) - 4,99 € statt 9,99 €(Romantische Komödie, 1993) - 4,98 € statt 9,98 €(Historiendrama, 2017) - 5,99 € statt 9,99 €(Romantische Komödie, 1999) - 3,99 € statt 9,99 €(Actionfilm, 2013) - 4,98 € statt 9,98 €statt 649,00 €Das iPad Air gibt es heute sowohl bei Saturn als auch bei Amazon so günstig wie bei keinem anderen großen Onlinehändler. Das Tablet aus Cupertino verfügt über ein 10,9 Zoll großes Liquid Retina Display mit True Tone und P3-Farbraum. Apples A14 Bionic mit Neural Engine sorgt für eine hohe Geschwindigkeit bei Apps und Spielen. Das iPad Air ist kompatibel zum Apple Pencil der zweiten Generation.statt 409,00 €Den Bildschirm mit der Modellnummer U32J592UQU gibt es aktuell bei Amazon zum absoluten Tiefpreis. statt 49,00 €Knapp 20 Prozent günstiger als sonst ist heute diese Powerbank mit einer Kapazität von 20.000 mAh zu haben. Das Gerät kann ein iPhone 12 mehr als viermal aufladen, beim iPad mini 5 reicht der Energievorrat für gut zwei Ladevorgänge. Die Anker Powercore Essential 20000 verfügt über zwei USB-A-Ausgänge mit PowerIQ-Technik sowie je einen USB-C- und Micro-USB-Eingang. Kabel sind nicht im Lieferumfang enthalten, sondern müssen separat erworben werden, etwa das Anker PowerLine+ mit USB-C-Stecker.