REWIND erklärt: So wichtig sind Gehäuse bei Lautsprechern für den Klang (am Beispiel der Yamaha NS-5000)

Einer der wichtigsten Parameter ist das Resonanzverhalten und die Bedämpfung der Gehäuse von elektrodynamischen Lautsprechern – der am weitesten verbreiteten Bauart.

Haben Sie sich schon mal gefragt, warum richtig gute Lautsprecher meistens so verflucht teuer sind? Falls Sie schon mal einen echten High-End-Lautsprecher beispielsweise vom Schlage einer B&W 800 D3 Magico oder andere berühmte Vertreter der fünf- bis sechsstelligen Preisklasse in einer guten Raumakustik hören durften, wissen Sie, dass zwischen billigen Lifestyle-Lautsprechern, HiFi-Lautsprechern der Einsteigerklasse und seriösen High-End-Speakern klanglich Welten liegen.Aber warum ist das so? Wer sich bei der Ursachenfindung auf Standard-Messwerte konzentriert, wird kaum fündig werden. Lautsprechern einen weitgehend ausgewogenen Frequenzgang anzuzüchten ist keine allzu große Kunst, aber kein Garant für guten Klang. Sehr viele andere Parameter, die nicht in den technischen Daten der meisten Lautsprecher genannt werden, spielen dabei eine Rolle, wie zum Beispiel das Impulsverhalten, Ein- und Ausschwingvorgänge oder das Abstrahlverhalten.Hierbei arbeiten meist mehrere Schallwandler (Membranen mit Schwingspule und Magnet) in einem Gehäuse mit definiertem Volumen und Bedämpfung.Dieser Artikel erklärt auf möglichst verständliche und kompakte Weise, warum Lautsprechergehäuse einen so enormen Einfluss auf den Klang haben und wieso diese ein so großer Kostenfaktor sind. Anlass dafür ist die Vorstellung eines neuen Lautsprechers von Yamaha, der in seiner Bauform stark an Modelle aus den Achtziger Jahren erinnert und darum – oberflächlich betrachtet – technisch überholt zu sein scheint. Gemeint sind die für Ende des Jahres angekündigten Yamaha NS-5000 Warum gerade diese Lautsprecher? Mit ihrer klassischen „Kistenbauform“ sind die NS-5000 eine optische Reminiszenz an früher gängige Lautsprecherformen, die aus gutem Grund in gehobenen Klassen mit der Zeit nahezu ausgestorben sind. Aufgrund ihrer modernen technischen Besonderheiten, bieten sie sich aber als Erklärhilfe in idealer Weise an. Auch deshalb, weil Yamaha ein paar anschauliche Videos zur Konstruktion dieser Lautsprecher bereitstellt.