Qi-Ladegeräte im Test: Günstige Geräte vorne

Mehr Komfort, aber auch mehr Strombedarf und Aufladezeit

Günstige Geräte vorne

Kabelloses Aufladen von Gadgets spielt bei Apple seit einigen Jahren eine immer wichtigere Rolle. Sowohl die Apple Watch, die aktuelle Generation des AirPods-Cases als auch neuere iPhones setzen allesamt auf induktive Qi-Lademöglichkeiten, um ohne Kabel Strom zu beziehen. Da Apple die hauseigene Ladematte AirPower wegen Entwicklungsproblemen doch nicht mehr auf den Markt bringt, müssen sich Nutzer an Drittanbieter-Alternativen orientieren.Die Stiftung Warentest hat 20 induktive Ladestationen getestet, die auch für Apple-Nutzer interessant sein können. 9 der Geräte erhalten eine gute Bewertung, doch nur zwei der Ladegeräte überzeugen auch beim Stromverbrauch. Der Testbericht thematisiert die Vor- und Nachteile des induktiven Aufladens, um die Ergebnisse in Relation zu den technischen Grundbedingungen stellen zu können. Während Induktionslader mehr Komfort als die klassische Steckervariante bieten, da kein Kabel mehr nötig ist, müssen Anwender einen erhöhten Strombedarf (50 Prozent mehr als die Kabeloption) in Kauf nehmen. Auf das Jahr hochgerechnet sei dadurch aber nur mit geringen Mehrkosten von rund 3 Euro zu rechnen.Besonders den Aspekt des „Dauerladens“ sieht die Stiftung Warentest kritisch. Auch wenn Smartphones komplett aufgeladen sind, verbrauchen die Stationen weiter Energie, wenn das Gerät darauf liegen bleibt. Die Testgeräte bewegten sich im genannten Fall zwischen 0,2 und 2,2 Watt. Zum Vergleich: Steckernetzteile mit am Smartphone verbundenem Kabel benötigen lediglich 0,05 Watt.Auch der Zeitfaktor ist beim induktiven Laden ein Nachteil. Während ein Samsung Galaxy S9 via Kabel zwei Stunden zum Aufladen brauchte, betrug die Zeit via Qi-Station zwischen zweieinhalb und vier Stunden – je nach Leistung des Netzteils. Die bei iPhones mitgelieferten Ladeadapter bezeichnet die Stiftung Warentest zudem als „recht schwach“. Zum Volltanken waren im Test drei Stunden nötig.Der Preis der Ladestationen sagt wenig über deren Qualität aus, so die Stiftung Warentest. Den ersten Platz der flachen Stationen belegt das Anker PowerPort Qi 10, das für vergleichsweise günstige 19,99 Euro (Shop: ) zu haben ist. Das Gerät lädt am schnellsten und bekommt eine 2,1 als Abschlussnote. Der ständerartige Anker PowerWave 7.5 (Shop: ) bekommt im Test eine 2,2. Die Note wäre besser gewesen, wenn das Gerät nicht den meisten Stromverbrauch aller Kandidaten gezeigt hätte. Als guten Kompromiss zwischen Leistung und Stromverbrauch sieht der Testbericht Intenso BA1 (Shop: ) und Hama FC-10 Fabric (Shop: ) – beide bringen es auf eine 2,3 als Endnote.