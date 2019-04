Nach dem AirPower-Aus: Vier Alternativen zu Apples Ladematte

Apple unterstützt Qi-Standard

Die technischen Probleme waren offenbar größer als erwartet. In der vergangenen Woche gab Apple daher bekannt: AirPower wird nicht auf den Markt kommen. Das wird zwar von vielen iPhone-Besitzern und Nutzern einer Apple Watch bedauert, aber wer sein Gerät drahtlos laden möchte, der kann auf viele Alternativen zurückgreifen. Allerdings bieten diese nicht die Möglichkeiten, die Apple - wie jetzt bekannt ist: allzu vollmundig - für die hauseigene Lösung versprochen hatte.Grundsätzlich sind alle drahtlosen Ladestationen, die nach dem Qi-Standard arbeiten, dafür geeignet, ein iPhone mit Energie zu versorgen. Es gibt aber nicht allzu viele Ladematten, mit denen zwei oder mehr Geräte gleichzeitig geladen werden können. Obendrein müssen iPhone, Apple Watch und Co. auf allen verfügbaren Stationen korrekt platziert werden, ein einfaches Ablegen an beliebiger Stelle, wie es Apple als herausragende Eigenschaft von AirPower angekündigt hatte, ist nicht möglich.Einige Hersteller haben allerdings in der Tat Mehrfach-Ladematten im Portfolio, allen voran Samsung mit dem Modell EP-N6100. Die drahtlose Station versorgt zwei Geräte gleichzeitig mit Energie, sie kann außerdem auch als Ständer für das iPhone oder ein anderes Smartphone dienen. Den Herstellerangaben zufolge lassen sich die Geräte dank Multi-Coil-Technologie sowohl hochkant als auch quergestellt laden. Der zweite Ladepunkt ist ausdrücklich für eine Smartwatch vorgesehen. Das EP-N6100 ist zu Preisen ab rund 60 Euro in weiß oder schwarz verfügbar. 70 Prozent der Rezensenten bei Amazon bewerten es mit 5 oder 4 Sternen. Samsung EP-N6100 bei Amazon kaufenDeutlich teurer ist das Charging-Dock "Boost Up" von Belkin. Die Zweifach-Ladestation wurde allerdings auch speziell auf die Geräte aus Cupertino zugeschnitten und dürfte daher mit diesen problemlos zusammenarbeiten. Sie lädt iPhones drahtlos mit 7,5 Watt und die Apple Watch mit 5 Watt. Außerdem verfügt das Belkin-Gerät über einen USB-Anschluss, mit dem ein drittes Gerät via Kabel aufgeladen werden kann, etwa AirPods oder ein iPad. Das alles hat allerdings seinen Preis: "Boost Up" kostet rund 140 Euro, es wird bei Amazon mit 4,3 von 5 Sternen bewertet. Belkin "Boost Up" bei Amazon kaufenZwei Geräte und eine Apple Watch versorgt das Dreifach-Ladegerät von Zens mit Energie. Es bietet Fast Charging für die iPhone-Modelle 8, 8 Plus, X, XS, XS Max sowie XR und verfügt über eine Ausgangsleistung von zweimal 10 Watt für die Smartphones. Der Hersteller versichert, dass auch Geräte in einer Schutzhülle geladen werden können, darüber hinaus ist die Station MFi-zertifiziert. Sie wird von den Amazon-Rezensenten mit insgesamt 4 von 5 Sternen bewertet und kostet knapp 100 Euro. Für knapp 80 Euro bietet Zens auch eine drahtlose Ladematte für zwei Geräte an. Zens Dual+Watch bei Amazon kaufenIkea bietet seit geraumer Zeit ebenfalls drahtlose Ladegeräte an, einige lassen sich sogar in Schreibtische oder Nachtschränkchen einbauen. Die Dreifach-Ladematte "Nordmärke" etwa kostet knapp 66 Euro, ein Zweifach-Gerät hat das Möbelhaus hingegen nicht im Angebot. Das Design der schwedischen Energieversorger dürfte wie üblich nicht unbedingt jedermanns Geschmack treffen, aber Schönheit liegt bekanntlich im Auge des Betrachters.