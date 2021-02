Prosser: M1-iMac wird bunt – und der Mac Pro M1 schrumpft (mit Video)

Front des M1-iMac erinnert an das iPad Pro



Rückseite und Standfuß in fünf Farben



Mac mini Pro erinnert an Power Mac G4 Cube

Das Gehäusedesign der aktuellen iMac-Modelle hat zwar bereits rund neun Jahre auf dem Buckel, wirkt aber dennoch nicht angestaubt. Trotzdem wird Apple nach der übereinstimmenden Ansicht etlicher Apple-Auguren das Aussehen der hauseigenen Desktop-Computer anlässlich des Wechsels auf den M1-Prozessor in diesem Jahr neu gestalten. Bloomberg zufolge lehnt sich Apple dabei an den Stil des Pro Display XDR an.Dem widerspricht jetzt der bekannte Leaker Jon Prosser in einem Video . Seinen Informationen zufolge verbindet Apple bei den M1-iMacs eine moderne Anmutung mit einer gehörigen Portion Nostalgie. Front und generelle Form der Geräte erinnern vom Aussehen her an das aktuelle iPad Pro. Herausragendes Merkmal ist die im Vergleich zum aktuellen iMac deutlich schmalere Display-Umrandung. Das Panel selbst weist allerdings im Unterschied zu den Premium-Tablets aus Cupertino keine abgerundeten Ecken auf. Anders als etwa von Mark Gurman prophezeit geht Prosser auch nicht davon aus, dass der Standfuß der M1-iMacs im Aussehen jenem des Pro Display XDR nachempfunden sein wird. Seine Render-Bilder zeigen einen Ständer im Design der aktuellen All-in-One-Rechner aus Cupertino.Bei der Gestaltung der Rückseite und des Standfußes der M1-iMacs setzt Apple laut Prosser auf eine Reminiszenz an einen legendären Vorgänger aus dem Jahr 1999. Erstmals in der Geschichte der All-in-One-Rechner mit LC-Display wird es nämlich wieder bunt. Die Kunden sollen die Wahl zwischen fünf Farben haben, welche den Optionen des aktuellen iPad Air entsprechen, also schwarz, weiß, grün, blau und roségold. Der Leaker bezieht sich bei dieser Angabe auf Prototypen, welche Apple angeblich bereits gefertigt hat. Allerdings sei nicht sicher, dass es tatsächlich alle fünf Varianten geben werde.Auch zu einem kommenden Mac Pro mit Apple Silicon äußert sich der als zuverlässig geltende Leaker. Prosser will erfahren haben, dass Apple diesen erheblich kompakter gestaltet als die derzeitige Intel-Workstation. Das Gerät fußt vom grundsätzlichen Gehäusedesign her auf dem aktuellen Mac mini, wird allerdings etwa drei- bis viermal so hoch sein. Es erinnert entfernt an den legendären Power Mac G4 Cube aus dem Jahr 2000, somit kommt auch hier ein wenig Nostalgie ins Spiel. Zumindest was die Größe angeht, decken sich Prossers Aussagen im Wesentlichen mit den Prophezeiungen von Mark Gurman. Sowohl iMac M1 als auch Mac mini Pro M1 dürften spätestens im Herbst dieses Jahres erscheinen.