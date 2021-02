M1-iMacs: Apple erfindet neuartiges Kühlsystem

Mehr Leistung bedeutet mehr Abwärme



Quelle: Apple

Quelle: Apple

Neuartiges Leitrad reduziert das Lüftergeräusch

Apple zeigt Einbaumöglichkeit im iMac

MacBook Pro M1, MacBook Air M1 und Mac mini M1 bieten sehr hohe Rechengeschwindigkeiten bei äußerst niedrigem Energiebedarf. Die drei vor wenigen Monaten erschienenen Geräte mit Apples eigenen CPUs stellen aber nur den Einstieg in die Ära von Apple Silicon dar. In nächster Zeit werden weitere Notebooks und Desktop-Computer mit leistungsstärkeren ARM-Prozessoren aus Cupertino auf den Markt kommen, unter anderem mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nach auch eine komplett neue iMac-Generation.Ein kräftigerer Prozessor, welcher über zusätzliche und möglicherweise stärkere Kerne sowie eine leistungsfähigere Grafikeinheit verfügt, dürfte aber wegen der höheren Verlustleistung mehr Wärme erzeugen, welche es abzuführen gilt. Wenn es um die hierfür erforderlichen Kühlsysteme geht, hat Apple offenbar insbesondere die hauseigenen All-in-One-Rechner im Blick. Das kalifornische Unternehmen hat in diesem Zusammenhang das Patent auf ein neuartiges Lüftersystem beantragt.Die Schutzschrift , welche jetzt vom US Patent & Trademark Office veröffentlicht wurde, trägt dementsprechend auch den Titel "Cooling Fan and Electronic Devices with a Cooling Fan". Apple beschreibt darin ein aus mehreren Komponenten bestehendes Ventilationssystem, welches die vor allem von CPU und GPU erzeugte Wärme schnell und vor allem leise aus dem Gehäuse leiten soll. Kern der Erfindung ist eine neuartiges Leitrad, welches für einen optimierten Luftstrom sorgt. Dieses Element reduziert Apple zufolge darüber hinaus die Geräuschentwicklung, da es schon bei niedrigen Umdrehungszahlen erheblich mehr Luft durch das System leiten kann als herkömmliche Lüfter.Weiteres Element der neuartigen Kühlvorrichtung ist ein zusätzliches Flügelrad, welches Luft in das eigentliche System transportiert. Auf etlichen Zeichnungen verdeutlicht Apple zudem unter anderem die Strömungsverhältnisse. Darüber hinaus finden sich in der Schutzschrift einige Illustrationen, mit deren Hilfe der Einbau und die Platzierung des neuartigen Kühlsystems in einen iMac sowie einen Mac Pro und ein MacBook dargestellt werden. Ob Apple bereits Geräte mit Lüftern entwickelt, welche in dem Patentantrag beschrieben sind, ist nicht bekannt.