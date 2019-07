Produktion von OLED-iPhones: Samsung bald nicht mehr einziger Panel-Zulieferer?

LG als zusätzlicher OLED-Partner

2019er iPhones mit Dreifach-Kamera und größerem Akku

Das iPhone X im Jahr 2017 war Apples erstes Smartphone mit OLED-Display. Seitdem setzt das Unternehmen aus Cupertino auf Samsung als einzigen Zulieferer für die entsprechenden Panels. Doch es gab immer wieder Berichte über Vertragsverhandlungen mit anderen Display-Herstellern, da Apple sich ungern abhängig von einem einzigen Zulieferer macht. Die 2019er OLED-iPhones könnten die erste Modell-Generation werden, für die Samsung nicht mehr exklusiv zuständig ist. Marktexperten von Barclays gehen von LG als zusätzlichem Produktions-Partner für die Displays der kommenden iPhones aus. Apple habe sich mit dem südkoreanischen Unternehmen entsprechend geeinigt. Apple soll in den letzten Jahren schon Milliardensummen in OLED-Fabriken von LG investiert haben, damit die Südkoreaner möglichst schnell für die Aufträge aus Cupertino bereit sind.Ab 2020 könnte mit dem chinesischen Display-Hersteller BOE noch ein dritter OLED-Fertiger hinzukommen und Apple weitere Optionen bei der Auswahl der Vertragspartner geben. Für Apple würden sich dadurch mehrere Vorteile ergeben, darunter eine größere Flexibilität. Auch niedrigere Produktionspreise wären möglich, da mehrere Unternehmen um Apples OLED-Aufträge konkurrieren.Apple wird im Herbst voraussichtlich wieder zwei OLED-iPhones und ein LCD-Modell veröffentlichen. Wie im letzten Jahr können Kaufinteressenten der OLED-Varianten mit Displaydiagonalen von 5,8 und 6,5 Zoll rechnen. Am Design ändert sich laut Meldungen kaum etwas. Auch sonst sind die Neuerungen im Vergleich zu den 2018er Modellen überschaubar, so bisherige Berichte.Das größte neue Feature ist demnach ein Dreifach-Kamerasystem auf der Rückseite. Leak-Experte Ming-Chi Kuo zufolge verbaut Apple eine Hauptkamera, die aus Sony-Komponenten besteht und mit Objektiven für folgende drei Zwecke ausgerüstet ist: Weitwinkel, Superweitwinkel und Teleobjektiv. Jedes einzelne Objektiv verfüge über eine Auflösung von 12 Megapixel. Zudem soll der Akku des iPhone XS-Nachfolgers 20 Prozent mehr Kapazität bieten.