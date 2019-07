Video zeigt iPhone 11 und den Nachfolger des iPhone XR von allen Seiten

Das iPhone 2019

Die Rückseite wird für Diskussionen sorgen

Es käme einer großen Überraschung gleich, sähen die für September erwarteten neuen iPhones anders als auf den unzähligen vorab kursierenden Bildern aus. Wie in jedem Jahr sickerten auch diesmal Schemazeichnungen und Dokumente durch, die einen exakten Rückschluss auf die Gehäuseabmessungen erlauben. Längst hat sich daraus ein lukrativer Markt entwickelt. Hersteller von Zubehörprodukten lassen es sich einiges kosten, wenn sie präzise gefertigte Dummys erhalten. Diese ermöglichen es ihnen auch ohne Teilnahme an Apples strengen Programmen, ihre Produkte lange im Voraus zu testen und dann pünktlich zum Verkaufsstart auf den Markt zu bringen. Aus diesem Grund hat sich ein wahres Wettrennen entwickelt, wer als erster derlei Gehäuse-Nachbauten anfertigen und vertreiben kann. Für den informierten Leser eines Apple-nahen Magazins bedeutet dies gleichzeitig: Spätestens fünf Monate vor der Markteinführung ist klar, wie das kommende iPhone aussehen wird.Ein siebenminütiges Video zeigt die drei bevorstehenden iPhone-Baureihen im Detail und von allen Seiten. Erneut handelt es sich um Dummys, die gemäß vorab bekannt gewordener Spezifikationen und Gehäuseteilen aus dem frühen Produktionsprozess angefertigt wurden. Möglicherweise unterscheidet sich damit die Farbgebung der marktreifen Geräte noch geringfügig von den Dummys, nicht jedoch die Formensprache wichtiger Elemente.Markant sind die Design-Unterschiede auf der Rückseite, denn das zusätzliche Kameramodul benötigt natürlich Platz. Bei Minute 2:27 vergleicht der Ersteller des Videos, wie das Kamera-Karree in Gehäusefarbe oder mit schwarzem Hintergrund aussieht. Genau dieser Punkt ist nämlich noch strittig, die üblichen Gerüchtequellen sind sich bezüglich der farblichen Gestaltung uneins. Ebenfalls zu sehen ist der Nachfolger des iPhone XR, welcher die gleiche rückseitige Optik wie das iPhone 11 aufweist, allerdings eine Kamera weniger mitbringt.