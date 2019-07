2019er iPhones: Neues Logicborad-Design weist auf Änderungen hin

Neues Platinendesign für iPhones

Größerer Akku

Neues Dreifach-Kamerasystem

Bis zum voraussichtlichen Veröffentlichungstermin im Herbst dauert es zwar noch etwas, doch wie schon in vergangenen Jahren mehren sich auch 2019 schon Monate vorher die Hinweise zur neuen iPhone-Generation. Nachdem das kolportierte Gehäusedesign bereits auf CAD-Bildern und anderen Darstellungen von allen Seiten zu sehen war, beziehen sich die neuen Leaks auf die Innereien der kommenden iPhone-Modelle. Ein Foto soll das geänderte Logicboard des iPhone XS-Nachfolgers zeigen.Die via Slashleaks veröffentlichte Aufnahme beinhaltet sechs der mutmaßlichen iPhone-Platinen, die offenbar im Rahmen einer Massenfertigung noch miteinander befestigt sind. Anders als beim Gehäusedesign, bei dem es nur größere Unterschiede hinsichtlich des Kamerasystems zu geben scheint, zeigen sich beim inneren Aufbau deutliche Änderungen im Vergleich zu den 2018er Modellen. Der Unterschied zu den Logicboards des iPhone XS, iPhone XS Max und iPhone XR fällt auf den ersten Blick auf. Während deren Hauptplatinen eine L-förmige Konstruktion aufweisen, setzt Apple dem Leak zufolge dieses Jahr wieder auf eine konventionellere, rechteckige Form.Laut bisherigen Berichten dürfte es zwei maßgebliche Gründe dafür geben, warum das Unternehmen aus Cupertino voraussichtlich eine andere Platinenform wählt. Apple-Orakel Ming-Chi Kuo zufolge visiert Apple beim Nachfolger des iPhone XS einen Akku an, der 20 Prozent mehr Kapazität bietet als die 2018er Variante. Beim Modell mit 6,5-Zoll-Display sei eine Vergrößerung um 10 Prozent vorgesehen. Das iPhone XR 2 bringe es immerhin noch auf eine leichte Kapazitätsvergrößerung, so Berichte. Entsprechend müsste die Hauptplatine an die neuen Platzbedürfnisse angepasst werden. Anders als beim iPhone XS dürfte der Akku keine L-Form mehr aufweisen, sondern – ähnlich der Platine – wieder ein normales rechteckiges Design erhalten.Der zweite Faktor, der ein neues Logocboard-Design erfordern könnte, ist das erweiterte Kamerasystem. Alle 2019er iPhones erhalten ein zusätzliches Objektiv auf der Rückseite – das gilt inzwischen als praktisch sicher. Kuo nannte schon vor längerer Zeit erste Details zur Dreifach-Kamera. Die aus Sony-Komponenten zusammengesetzte Hauptkamera beider Flaggschiff-Modelle besteht demnach aus Weitwinkel, Superweitwinkel und Teleobjektiv. Jedes einzelne Objektiv biete eine Auflösung von 12 Megapixeln.