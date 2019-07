Ende von 3D Touch: 2019er iPhones sollen auf Feature verzichten

Der schleichende Abschied von 3D Touch

iOS 13 deutet ebenfalls auf Ende von 3D Touch hin

Apples nachlassendes Interesse an der 3D Touch-Funktion des iPhones führt schon seit längerem zu Gerüchten, wonach das Unternehmen aus Cupertino die Abschaffung des Features plant. Einem Bericht von Digitimes zufolge soll es schon bei der 2019er iPhone-Generation soweit sein. Apple verzichtet demnach bei allen neuen iPhone-Modellen, die im Herbst erscheinen, auf die drucksensitive Touch-Funktion. Digitimes bezieht sich auf namentlich nicht genannte Quellen aus Kreisen der Touch-Modul-Hersteller TPK und GIS, die unter anderem Apple mit entsprechenden Komponenten ausstatten.Nachdem Apple 3D Touch erstmals beim iPhone 6s im Jahr 2015 vorstellte, wurde es zunehmend ruhiger um das einst angepriesene Feature. Beim iPhone XR verzichtete Apple sogar erstmals seit mehreren Jahren ganz auf die Implementierung der Funktion. iPads erhielten das Feature ohnehin nie. Außer der von manchen Kritikern als inkonsequent empfundenen Verwendung von 3D Touch bemängelten diverse Nutzer außerdem, dass die Technologie für Apple-Verhältnisse nicht intuitiv und selbsterklärend genug sei.Auch Änderungen an der Benutzeroberfläche von iOS 13 weisen auf einen Abschied von 3D Touch hin. Das User Interface des Betriebssystems macht Touch-Gesten wie „Peek and Pop“ oder Schnellaktionen für den Homescreen, die zuvor nur via 3D Touch zugänglich waren, fortan für sämtliche iPhone-Modelle verfügbar. Statt eines festen Drucks muss der Nutzer zukünftig seinen Finger lediglich etwas länger auf beispielsweise einem App-Symbol halten, schon erscheinen die gewünschten Optionen.Auch Anwender des iPhone SE und iPhone XR können ab der nächsten iOS-Version also auf einen Großteil der Touch-Funktionspalette zugreifen. Das 2018er LCD-Modell konnte darüber hinaus schon in iOS 12 einige ähnliche Funktionen verwenden. Zudem stellt Apple die per längerem Druck aktivierbaren Features ab iPadOS auch iPad-Nutzern zur Verfügung.