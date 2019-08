Produktion des neuen MacBook Pro mit 16-Zoll-Display beginnt im September

Monatlich 39.000 Geräte



So könnte das neue MacBook Pro aussehen.

Grafik: Ben Geskin

Bisheriges Gerät läuft aus

Verkauf ab Oktober?

Produktionsende für 12-Zoll-MacBook

Das Bessere ist der Feind des Guten: Wenn im September die Produktion des neuen MacBook Pro mit 16-Zoll-Display beginnt, rückt das Ende des bisherigen Geräts mit dem etwas kleineren Panel näher. Schluss sein soll im November.Zu Anfang werden monatlich 39.000 neue MacBook Pro mit dem größeren Bildschirm von den Bändern laufen. Das schreibt der Analyst Jeff Lin vom Marktforschungsunternehmen IHS Markit dem Magazin Forbes zufolge in einer E-Mail. Die Zahl erscheint angesichts von Apples Verkaufszahlen allerdings zweifelhaft, derzeit fertigt das Unternehmen nämlich täglich etwa so viele Geräte. Gleichzeitig will Lin erfahren haben, dass Apple die Produktion des MacBook Pro mit 15,4-Zoll-Display im November einstellt, das hätten ihm Zulieferer bestätigt. "Ich bin ziemlich sicher, dass das MacBook Pro 15,4" aus dem Programm genommen wird", zitiert wörtlich aus seiner E-Mail.Lin widerspricht damit Überlegungen einiger Branchenexperten, denen zufolge Apple das bisherige Modell noch länger anbieten könnte. Spekulationen besagten, dass es angesichts des erwarteten Preises von mindestens 3.000 US-Dollar für das 16-Zoll-Gerät noch für einige Zeit als Mittelklassemodell verkauft werden solle. Apple wolle so die preisliche Lücke zwischen dem MacBook Pro mit 13-Zoll-Display und dem neuen Top-Notebook schließen.Sollte Lin mit seinen Angaben richtig liegen, dürfte Apple das neue Notebook, das von Intel-Prozessoren der Generation Coffee Lake-H Refresh angetrieben wird, im Oktober präsentieren. Das Unternehmen bliebe so der Tradition treu, im September neue iPhones und Apple-Watch-Ausgaben vorzustellen und einen Monat später aktualisierte Macs anzukündigen. Das neue MacBook Pro wird nach allgemeinen Erwartungen trotz eines etwas größeren Displays die gleichen oder zumindest ähnliche Gehäusemaße aufweisen wie das 15,4-Zoll-Gerät, da Apple den Rahmen um das Panel deutlich schmaler gestaltet.Die Produktion des im Jahr 2015 auf dem Markt erschienenen MacBook mit 12-Zoll-Display wird Lin zufolge im August endgültig eingestellt. Apple verkauft das Gerät bereits seit 2018 nicht mehr im hauseigenen Online-Store, da es mit dem Erscheinen des neuen MacBook Air mit 13-Zoll-Bildschirm abgekündigt wurde. Bei einigen Online-Händlern ist es allerdings noch gelistet.