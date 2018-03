Product Placement in Serien: Apple beteiligt sich offener an TV-Produktionen

Fox-Serie nennt Apple im Abspann

Was in Deutschland vom Gesetzgeber nach wie vor verboten ist, hat sich in den USA längst zu einem riesigen Geschäftsfeld entwickelt: Schleichwerbung in TV-Serien. Auch Apple-Produkte wie iPhones oder Macs sind häufig in amerikanischen TV-Produktionen zu sehen. Das Unternehmen geht jüngsten Hinweisen zufolge inzwischen offener mit besagten Produktplatzierungen um.Das Unternehmen hielt sich bislang recht bedeckt hinsichtlich der eigenen Schleichwerbung-Aktivitäten. Zwar stattete das Unternehmen Produktionen wieodermit einem zum Teil reichhaltigen Fundus hauseigener Geräte aus, die entsprechend in diversen Szenen zu sehen waren – doch darüber hinausgehende Zahlungen für die Platzierung der Produkte sollen Berichten zufolge nicht geflossen sein. Apple überließ dem jeweiligen Drehteam laut Meldungen lediglich die Geräte.Der Abspann der Fox-Serie, deren Charaktere regelmäßig und gut sichtbar iPhones zur Kommunikation verwenden, weist auf eine Änderung in Apples Produktplatzierungsstrategie hin. Apple wird dort explizit erwähnt („promotional consideration sponsored by Apple“). Weder das Unternehmen noch Fox äußerten sich zu Apples Beteiligung an der Produktion. Es bleibt somit unklar, ob Apple diesmal ein Honorar für die Platzierung der eigenen Produkte zahlte. Spannend wird sein, wie sehr Apple in den für dieses Jahr erwarteten Eigenproduktionen auf iPhones und Co. vor der Kamera setzt.