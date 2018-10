Problem mit iOS 12: iPhones Xs Max laden nicht im Sleep-Mode

Austauschprogramm oder Update?

Der Hauptverdächtige heißt "eingeschränkter USB-Modus"

iPhone-Besitzer berichten davon, dass sich ihr Xs Max nicht aufladen lässt, wenn das Display seit mindestens 5 Sekunden gesperrt ist. Beim Xs trat der Fehler ebenfalls vereinzelt auf. Die entsprechenden Einträge in Apples Support-Forum sprechen davon, dass die Geräte erst anfangen zu laden, wenn der Nutzer es aktiviert hat. Betroffen sind allem Anschein nach nicht alle iPhones der neuesten Generation. Tester haben den Effekt auch bei einem iPhone 7 und einem 12,9-Zoll-iPad nachvollziehen können und nennen das Problem bereits "Chargegate".Über 100 Einträge lassen vermuten, dass es sich nur um Einzelfälle handelt, wobei viele Nutzer erzählen, sie hätten das Problem auch bei Geräten von Freunden, Bekannten, Familienmitglieder nachvollziehen können, denen es noch gar nicht aufgefallen war. Allen Berichten ist gemeinsam, dass es Besitzer von gerade gekauften iPhone-Modellen betrifft. Zudem scheint es unabhängig vom verwendeten Kabel aufzutreten. Nur beim kabellosen Laden über Qi-Pads trat der Fehler nicht auf. Zum Teil ließ sich das Telefon nicht einmal zum Laden über das eingesteckte Kabel überreden, nachdem es seine Nutzer aufweckten. Das heißt, jene Betroffene müssen das Telefon "wach" anschließen, um den Ladevorgang zu starten. Applecare-Mitarbeiter sollen Anrufern geraten haben, das Gerät auszutauschen. Nutzer melden die ersten Austauschgeräte, die dasselbe Problem besitzen. Während die meisten Beobachter vermuten, dass es sich um einen Bug in iOS 12 handelt, weist diese Aussage eher auf einen Hardware-Fehler hin.Die Seite UnboxTherapy hat einige Tests durchgeführt. Bei den acht Xs-Geräten, die in dem Video getestet wurden, wachte ein Kandidat gar nicht mehr auf, nachdem das Ladekabel im Sleepmode eingesteckt worden war. Die meisten iPhones starteten hingegen den Vorgang, allerdings erst, als der Tester sie aufweckte. Hauptverdächtiger in dem Fall ist der "Eingeschränkte USB-Modus", der verhindern soll, dass sich Behörden oder Personen über den Lightning-Port Zugang zu den Daten auf dem iPhone verschaffen. In der Theorie sperrt die Funktion den Anschluss, wenn ein Gerät in der vergangenen Stunde nicht mindestens einmal wach war. Allerdings sollte das Laden eigentlich durchgehend möglich sein. Apple hat den Mechanismus in der vierten Beta von iOS 12 ein weiteres Mal überarbeitet, es bleibt abzuwarten, ob das Problem mit dem nächsten Update noch auftritt.