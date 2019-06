Presseschau: Was über die WWDC berichtet wird & die allgemeine Stimmungslage

Thema Nummer 1: iTunes ist tot

Thema Nummer 2: Der Mac Pro ist sehr teuer

Sonstige Themen

Wenn Apple ein großes Event veranstaltet hat, ist nicht nur die Apple-Welt in Aufruhr. Auch in der allgemeinen Medienlandschaft sind Apples Ankündigungen von großem Interesse und werden intensiv diskutiert. Dabei ist es stets spannend zu beobachten, wie technikfernere Magazine auf Produkte blicken. Während das iPhone inzwischen ein Alltagsprodukt ist und Apples September-Events ganz selbstverständlich in allen Nachrichten auftauchen, handelt es sich bei der WWDC um eine speziellere Veranstaltung. Entwickler-Technologien oder moderate System-Updates faszinieren den normalen Leser kaum – wie die aktuelle Presseschau zeigt, gibt es aber durchaus Themen, die es zu einiger Reichweite schaffen.Dass es im Herbst Systemupdates von Apple gibt, lässt sich in vielen großen Publikationen nachlesen. Mit besonderer Aufmerksamkeit bedacht wird vor allem Apples Entscheidung, iTunes in mehrere Apps aufzusplitten. Vorerst betrifft dies nur Mac-Nutzer, dennoch hat iTunes einen so bekannten Namen, um das bevorstehende Ende der iTunes-Ära in die Schlagzeilen zu holen. "Apple verabschiedet iTunes", " Apple zerschlägt iTunes", "Apple hat iTunes getötet", "Aus für iTunes" oder "Das Ende von iTunes ist für Apple alternativlos" ist bei Magazinen von Stern über Süddeutsche bis hin zum Handelsblatt zu lesen.Ein zweites als sehr wichtig empfundenes Thema ist "Die Rückkehr der Käseereibe" – oder wie es die Zeit sehr treffend ausdrückt: "Der wichtigste Computer, den (fast) keiner braucht". Darin heißt es, Apple habe den wichtigsten Computer seit langer Zeit vorgestellt – ganz gleich, dass die Anzahl der Kunden vermutlich recht gering ist. Wer sich mit Hochleistungs-Hardware für spezielle Anwendungsbereiche auskennt, weiß recht genau, dass die Preise ganz anders als bei handelsüblichen Computern aussehen. Für viele Publikationen scheint die Preisgestaltung (ab 6000 Euro, Schätzungen zufolge bis zu 50.000 Euro) hingegen etwas zu sein, das es noch nie zuvor gab. Deswegen konzentrieren sich viele Berichte auch eher auf die Investition denn auf die beeindruckenden Hardware-Specs.Ebenfalls häufig erwähnt werden die Aufpreise für Apples neuen Display-Ständer, die zusätzlichen Gesundheitsfunktionen der Apple Watch mit watchOS 6 (z.B. Lautstärkebelastung) sowie "Sign in with Apple" – Apples eigenem Login-System für Drittanbieter-Produkte. Insgesamt ist das Stimmungsbild ganz eindeutig positiv, in der Medienlandschaft dominieren wohlgesonnene Einschätzungen. Für Apples heißt das, dem Event offensichtlich die richtige thematische Ausrichtung verpasst zu haben.