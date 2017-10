Premiumlautsprecher zum Oberklassepreis? Focal stellt die Kanta N°2 Drei-Wege-Standlautsprecher vor

Utopia III

"Premium-Serie" nennt der deutsche Focal-Vertrieb music line die ersten Modelle der neuen Lautsprecherserie Kanta von Focal. Das umfangreiche Sortiment der Focal HiFi-Lautsprecher umfasst damit (in absteigender Reihenfolge ihrer Wertigkeit) folgende Modellserien:Die neue Kanta sitzt damit genau in der Mitte des Angebots. Von Mittelklasse kann deswegen aber nicht die Rede sein. Eher dürften sich die neuen Kanta-Lautsprecher mit der automobilen Oberklasse BMW 5er, Audi A6 etc.) vergleichen lassen. Das aber nur am Rande zur Orientierung. Die Klassenfrage dürfte eher zweitrangig sein. Viel interessanter ist, dass Focal Technologien aus den höheren Serien einsetzt, bzw. durch downsizing und andere Entwicklungsdetails ein Klangerlebnis auf absolutem Premium-Niveau in Aussicht stellt. Hohe Performance ähnlich der Sopra-Serie bei vergleichsweise kompakten Abmessungen war die Zielsetzung.Hervorstechendstes Merkmal der Kanta N°2 ist die neue, aus einem Stück gefertigte Schallwand aus HDP, einem Polymer, das eine 70 % höhere Dichte, 15 % höhere Steifigkeit und 25 % mehr Dämpfung als MDF aufweisen soll. Das restliche Gehäuse ist aus Schichtholz gefertigt. Zwei unterschiedlich abgestimmte Bassreflexöffnungen – eine auf der Vorder- die andere auf der Rückseite – sorgen für eine gleichmäßigere Energieverteilung tiefer Frequenzen im Raum.Auch bei den Treibern aus eigener Konstruktion und Fertigung hat sich Focal nicht lumpen lassen. Die Membranen der Tief- und Mitteltöner bestehen aus Mischung aus Glasfaser und Flachs in Sandwich-Bauweise. Hohe Steifigkeit bei geringem Gewicht waren natürlich auch das Ziel, denn es gehört zu den größten Herausforderungen im Lautsprecherbau, diese beiden prinzipiell gegensätzlichen Eigenschaften möglichst unter einen Hut zu bringen. Die Mitteltöner-Sicke mit zwei unterschiedlich starken, ringförmige Verdickungen – erstmals in der Sopra eingesetzt – sind mehr als nur Gimmicks. Ihre mithilfe aufwendiger Berechnungen ermittelte Form (TMD – Tuned Mass Damper genannt) dient zur gezielten Schwingungsbedämpfung und zur Reduzierung von Verzerrungen.Als Hochtöner kommt natürlich Focals berühmte Beryllium-Kalotte zum Einsatz, der in der Kanta in einem eigenen, speziell dafür optimierten Gehäuse sitzt. Dessen spezielle Konstruktion und Bedämpfung reduziert die Resonanzfrequenz des Hochtöners erheblich.Auch die Antriebstechnik mit dem sogenannten NIC-Antrieb (Neutral Inductance Circuit) stammt aus der Sopra. Dabei sorgt ein Faradayring im Magnetsystem der Tief- und Mitteltöner für ein wesentlich stabileres Magnetfeld und gleichmäßige Impedanz, was sich in einer präziseren Wiedergabe niederschlagen soll.Die Kanta N°2 ist in acht Ausführungen erhältlich. Mal dezent, mal knallig – je nach Geschmack und Einrichtung. Der Preis für ein Pärchen Kanta liegt bei 7.400 Euro.