Premiere: Steve Jobs - Die Oper

Überblick: Was es sonst an Werken über Steve Jobs gibt

Filme:

Schon zu Lebzeiten des Apple-Mitgründers und legendären CEOs Steve Jobs gab es zahlreiche Werke über dessen Ideen, Arbeitsweise und Lebenseinstellung. Nach seinem Tod im Oktober 2011 folgten neben der offiziellen Biografie auch viele zusätzliche Bücher über das Leben von Steve Jobs. Grund genug gab es, denn die Geschichte vom Adoptivkind und späteren Studienabbrecher, das einen der weltweit wichtigsten Konzerne ins Leben rufen sollte, ist durchaus spannend. Dies barg Stoff für mehrere Spielfilme - und wie seit einer Weile bekannt ist, auch für eine Oper. Damit ist nun so langsam jede Darbietungsform abgearbeitet, in der Steve Jobs beleuchtet werden kann.Die Oper mit dem Titel "The (R)evolution of Steve Jobs" wird an diesem Wochenende uraufgeführt. Nach zwei Jahren Arbeit am Werk können dann erstmals Zuschauer in musikalischer Form 19 wichtige Episoden der Jobs-Ära miterleben. Die Oper eröffnet mit der Vorstellung des ersten iPhones im Jahr 2007, wendet sich aber auch früheren Stationen wie Apple I, Studium, die Beziehung zu Steve Wozniak und weiteren Episoden zu. Wie es von den Machern heißt, sei die Geschichte nicht linear angelegt, sondern springe vorwärts und rückwärts durch die Zeit.Wer sich für einen kleinen Ausschnitt der komponierten Musik interessiert, findet Beispiele auf dieser Soundcloud-Seite . Außerdem gibt es ein Video, in dem der Komponist Mason Bates über seine Motivation spricht, eine solche Oper zu erschaffen und wie es dazu kam, dass Santa Fe der Spielort ist - derzeit ist die Oper nämlich ausschließlich dort zu verfolgen. Allerdings stehen drei große Opernhäuser hinter dem Projekt - auch in Seattle und San Francisco wird es die Oper in den kommenden Jahren zu sehen geben. Die offizielle Biografie von Walter Isaacson (En) Die offizielle Biografie von Walter Isaacson (De) Becoming Steve Jobs, in Zusammenarbeit mit Cook und anderen Weggefährten Steve Jobs (2015) mit Michael Fassbender in der Hauptrolle jOBS, mit Ashton Kutcher in der Hauptrolle Steve Jobs, das verlorene Interview (2012) Steve Jobs: The man in the Machine (2015)